Вбивство дитини в центрі Києва: спливли нові деталі про кілера

Андрій Олександрович Лаврега, який підозрюється в тому, що обстріляв машину депутата Київради В'ячеслава Соболєва і вбив його трирічного сина, був на хорошому рахунку у своїх товаришів по службі і його командир вважає, що сталося щось страшне, раз він скоїв такий злочин.

Як пише видання OBOZREVATEL, Андрій Лаврега, а також другий учасник злочину, Семенов, служили у 8-му окремому батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії (УДА). Це підтвердив командир батальйону Андрій "Червень" Гергерт. Він повідомив, що Лаврега з позивним "Тихий" був у батальйоні до 1 червня 2019 року і зазначив, що хлопець був одним з кращих снайперів.

"Сміливий, відповідальний хлопець, один з кращих снайперів на цій війні. Не по роках талановитий, розумний. Він був нагороджений державною нагородою з рук президента Порошенко", - розповів Гергерт.

Він додав, що, мабуть, сталося щось з Лаврегою, так як він був абсолютно контрольованим і дисциплінованим.

"Неймовірний хлопець, з якого, якщо б не ця ситуація, треба було би брати приклад. Абсолютно контрольований дисциплінований хлопець. Якщо вже і з ним це сталося - почав стріляти в центрі міста, - то справи зовсім кепські. У мене зараз серце кров'ю обливається", - зізнався командир.

Також він розповів, що Семенов – з Одеської області та з Лаврегой вони дружили, але особисто він його не пам'ятає. Він переконаний, що добровольців на злочини штовхає відсутність статусу, відсутність заходів щодо соціалізації після повернення з зони бойових дій.