Убийство ребенка в центре Киева: всплыли новые детали о киллере

Андрей Александрович Лаврега, который подозревается в том, что обстрелял машину депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убил его трехлетнего сына, был на хорошем счету у своих сослуживцев и его командир считает, что произошло что-то страшное, раз он совершил такое преступление.

Как пишет издание OBOZREVATEL, Андрей Лаврега, а также второй участник преступления, Семенов, служили в 8-м отдельном батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА). Это подтвердил командир батальона Андрей "Червень" Гергерт. Он сообщил, что Лаврега с позывным "Тихий" был в батальоне до 1 июня 2019 года и отметил, что парень был одним из лучших снайперов.

"Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", - рассказал Гергерт.

Он добавил, что видимо, произошло что-то с Лаврегой, так как он был абсолютно контролируемым и дисциплинированным.

"Невероятный парень, с которого, если бы не эта ситуация, надо было бы брать пример. Абсолютно контролируемый дисциплинированный парень. Если уж и с ним это случилось – начал стрелять в центре города, - то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается", - признался командир.

Также он рассказал, что Семенов – из Одесской области и с Лаврегой они дружили, но лично он его не помнит. Он убежден, что добровольцев на преступления толкает отсутствие статуса, отсутствие мероприятий по социализации по возвращению из зоны боевых действий.