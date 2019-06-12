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Вбивство дитини поліцейськими: адвокати хочуть змінити запобіжний захід

STYLERЖиття    12.06.2019 - 18:31
Вбивство дитини поліцейськими: адвокати хочуть змінити запобіжний захід
Поліцейські вбили дитину (Колаж РБК-Україна)

Адвокати подали апеляцію, щоб витягнути своїх підзахисних з в'язниці

Поліцейським, що підозрюються у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, захисники хочуть змінити запобіжний захід. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на слова адвокатів Андрія Козацького і Віктора Чевгуза.

Екс-поліцейські з Переяслав-Хмельницього, Володимир Петровець та Іван Приходько, були затримані за підозрою у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова. Дитина грала на дитячому майданчику 31 травня і раптово впала. Спочатку всі подумали, що у хлопчика забій голови, а потім з'ясувалося, що в нього влучила куля, яка була випущена зі зброї поліцейських. Кілька днів лікарі намагалися врятувати хлопчика, але він помер.

Вбивство дитини поліцейськими: адвокати хочуть змінити запобіжний захід

Кирила Тлявова вбили поліцейські (Колаж РБК-Україна)

Голосіївський районний суд заарештував Володимира Петровця та Івана Приходька і обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 днів. Однак адвокати підозрюваних не згодні з таким рішенням суддів і у встановлений законом термін оскаржили це рішення.

"Там давалося п'ять діб на оскарження. П'ять діб вже пройшли, звичайно подали", зазначив адвокат Володимира Петровця Андрій Козацький.

Віктор Чевгуз, адвокат Івана Приходька, додав, що судове засідання ще не призначили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що поліцейським, що вбили дитину,  "світить" мінімальний термін і вже через п'ять років вони можуть опинитися на волі.

А також розповідали про те, що дружина одного з поліцейських звинуватила батьків дитини у тому, що вони самі винні в його смерті.

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