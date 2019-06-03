Травма несумісна с життям: нові подробиці про підстреленого хлопчика

Деталі стрілянини поліцейськими в дитину (Колаж РБК-Україна)

Бабуся розповіла, що до неї вже приходили родичі поліцейських

У Переяслав-Хмельницькому п'ятирічний хлопчик став жертвою кулі, яку випустили нетверезі поліцейські під час розваги на природі. Трагедія сталася в п'ятницю, 31 травня, і медики відчайдушно борються за те, щоб зберегти дитині життя.

Хлопчика спочатку доставили в лікарню Переяслав-Хмельницького, але там надати допомогу йому не змогли, так як не було відповідного обладнання. Перевозити його побоялися і викликали нейрохірурга. Через кілька годин його перевезли в Київ, де була проведена складна операція і дитині видалили частину черепа.

Як розповів керівник відділення дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук, дитина у вкрай важкому стані і на даний момент знаходиться на апараті штучного дихання. У нього пошкоджена ліва півкуля мозку. Також з'ясувалося, що кулю з мозку дитини не видалили, так як вона знаходиться дуже глибоко.

"Куля знаходиться дуже глибоко, і її видалення - це додаткова травма головного мозку і може додатково вплинути на відновлення дитини", - пояснив професор Микола Поліщук у коментарі для видання "Vesti".

Також стали відомі імена поліцейських, які винні в трагедії. Це патрульний – старший сержант Петровець, 1977 року народження та інспектор водної поліції – лейтенант Приходько, 1988 року народження. 31 травня вони відпочивали в Переяслав-Хмельницькому, вживали спиртні напої і стріляли з вогнепальної зброї по металевим банкам недалеко від дитячого майданчика. В результаті таких забав і постраждав п'ятирічний Кирило Тлявов, який гуляв у дворі з 11-річним братом.

Бабуся Кирила розповіла журналістам, що хірурги прибрали осколки, гематому, але кулю дістати не змогли.

"Хірург прибрав осколки, гематому, але кулю так і не дістали, це виявилося неможливо. Але кажуть, що з таким живуть. Головне зараз — щоб онук прийшов до тями", - повідомила Олександра Тлявова.

Вона додала, що поліцейські, через яких постраждав її онук, після стрільбищ поїхали розважатися далі і тільки близько чотирьох ранку їх затримали в устілку п'яних. Вони зізналися, що стріляли, але хто саме вистрілив у дитину – сказати не змогли.

У неділю, 2 червня, до Тлявових приходили родичі поліцейських і запропонували оплатити лікування дитини.

"У неділю приходили мати і сестра одного з них. Вибачалися, дали 10 тисяч гривень. Приходила якась жінка і від другого поліцейського. Вона перерахувала 6 тисяч гривень. Зрозуміло, що надовго нам цього не вистачить — попереду тривале лікування і потім, дасть Бог, реабілітація. Головне, щоб Кирюша вижив. А що стосується цих людей, то вони у будь-якому випадку повинні понести покарання за всією суворістю закону. І ми будемо на цьому наполягати. Ніякого щирого каяття там, судячи з усього, немає", - додала бабуся постраждалої дитини.

Прогнози лікарі бояться давати, так як травма у Кирила дуже складна і важка. Вони чесно сказали рідним, що травма несумісна з життям, але вони вірять, що хлопчик викарабкається.

П'яні поліцейські вистрілили в дитину (YouTube/Громадське)

Пізніше стало відомо, що п'ятирічний Кирило помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський взяв справу про стрілянину по дитині під особистий контроль.

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