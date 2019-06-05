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Вбивство дитини під Києвом: дружина "копа" накинулася на батьків хлопчика

STYLERЖиття    05.06.2019 - 15:57
Вбивство дитини під Києвом: дружина "копа" накинулася на батьків хлопчика
Дружина поліцейського вважає, що у смерті дитини винні батьки (Колаж РБК-Україна)

Дружина Петровца вважає, що у смерті дитини винні мама і бабуся

Дружина поліцейського Володимира Петровца, який звинувачується у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, вважає, що рідні хлопчика також винні в трагедії. Про це пише видання "Сьогодні".

Ольга Петровець заявила, що батьки Кирила повинні були побачити з вікна, що на вулиці стрілянина і забрати дитину з вулиці. Вона заявила, що на бабусі і мамі Кирила Тлявова є також частина провини за те, що сталося.

"Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими", - заявила дружина поліцейського.

Вбивство дитини під Києвом: дружина &quot;копа&quot; накинулася на батьків хлопчика

Поліцейські, які звинувачуються в уубийстве дитини (Колаж РБК-Україна)

Вона розповіла, що її чоловік не винен і в той страшний день, він більшу частину часу провів зі своїми дітьми. Вдень він разом з 8-річними доньками-близнючками сходив в піцерію, а потім на морозиво.

"В обід Вова і Ваня Приходько віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину. Нетверезий чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні – цього я не знаю. Адже там було ще кілька людей", - додала Ольга.

Хто саме був разом з її чоловіком, жінка не уточнила.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спливли скандальні факти з біографії поліцейських, які підстрелили п'ятирічну дитину.

А також розповідали про те, що у слідства у справі вбивства Кирила Тлявова не вистачає доказів.

Крім того, ми повідомляли про те, що п'ятирічного Кирила Тлявова поховали у середу, 5 червня, в Переяслав-Хмельницькому.

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