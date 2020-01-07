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Вбивство зниклих дівчат у Києві: спливли несподівані подробиці про підозрюваного

STYLERЖиття    07.01.2020 - 16:53
Вбивство зниклих дівчат у Києві: спливли несподівані подробиці про підозрюваного
Убивство двох дівчат у Києві (фото: РБК-Україна)

У вбивстві двох дівчат у Києві підозрюється чоловік і дівчина

У Києві на Подолі господиня квартири, яка здає свої апартаменти подобово, виявила в шафі два трупи молодих дівчат. Поліція знайшла і допитує підозрюваних. При цьому зараз у мережі з'явилася нова інформація про підозрюваного 34-річного Сергія Ксендзика.

Ксендзик є уродженцем Ковеля, міста у Волинській області. Раніше він вже відбував покарання в місцях позбавлення волі і не повертав багатотисячні позики.

Він був в ув'язненні з 17 липня 2008 року, а 22 грудня його засудили до 11 років 6 місяців позбавлення волі. У червні 2016 року його перевели відбувати покарання на дільницю соціальної реабілітації.

У 2017 році він виграв судовий позов у молодій сім'ї, і повернув таким чином собі будинок померлого батька.

У травні 2018 року Ксендзик судився з дружиною з приводу розлучення.

У січні 2018 року Ксендзик програв суд своєму знайомому, у якого позичив близько 120 тисяч гривень.

У грудні 2018 року Ксендзик програв суд ПриватБанку, якому винен більше 62 тисяч гривень.

На 6 лютого 2020 року у Ксендзика призначено засідання у Шевченківському районному суді Львова щодо позбавлення батьківських прав.

Вбивство зниклих дівчат у Києві: спливли несподівані подробиці про підозрюваного

Підозрювані у вбивстві (Київ Оперативний)

Нагадаємо, що з 2 січня 2020 року в Києві почали шукати двох зниклих дівчат 16 і 19 років. 4 січня їх тіла знайшли на знімній квартирі, яка знаходиться на вулиці Кирилівській. Ксендзик діяв не один, йому допомагала 19-річна Єлизавета Бершацька. Підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали в Одесі.

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