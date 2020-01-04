У Києві знайшли зв'язаними та вбитими зниклих дівчат: фото, відео

У Києві знайшли трупи дівчат (фото: РБК-Україна)

У Києві на Подолі виявили в квартирі страшну знахідку

У Києві на Подолі виявили в квартирі страшну знахідку. Хазяї здавали на Новий рік квартиру, але 4 січня там знайшли тіла двох дівчат, які зникли напередодні. Це сталося за адресою вулиця Кирилівська, 127. Трупи дівчат були заховані в шафі. Про це повідомляє Інформатор.

Зазначимо, що двох дівчат оголосили зниклими 2 січня. Їх тіла були зв'язані і порізані колючим, гострим предметом. Всього на тілах були десятки ножових поранень.

У Києві на Подолі виявили в квартирі страшну знахідку (Інформатор)

Однією з убитих, попередньо, є та дівчина, яка орендувала квартиру з хлопцем. Хлопця в квартирі не було.

Наголошується, що квартира здавалася подобово. Останній раз її орендували хлопець і дівчина 31 грудня. Мешканці повинні були здати її 4 січня, але коли господиня зайшла в квартиру, то побачила на балконі в шафі два трупи, що лежать один на одному. Ноги загиблої були замотані скотчем. За інформацією господині, хлопець надіслав смс-повідомлення, що вони з'їжджають раніше.

Відео можна подивитися здесь.