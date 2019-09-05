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Вбивство матері двох дітей: спливли несподівані деталі трагедії в Херсоні

STYLERЖиття    05.09.2019 - 19:39
Вбивство матері двох дітей: спливли несподівані деталі трагедії в Херсоні
Вбивство жінки в Херсоні (колаж: РБК-Україна)

Жінка була згвалтована і жорстоко вбита

У Херсоні вчинили жорстоку розправу над 36-річною жінкою. Олена Кулапова вийшла з дому пізно ввечері 2 вересня в одному халаті і без мобільного телефону, а вранці її тіло знайшли на міському Гідропарку. Правоохоронці оголосили в розшук 21-річного хлопця, якого в ніч зникнення Олени бачили неподалік.

Нагадаємо, тіло жінки виявили близько 6:45. На шиї були колото-різані рани, також виявлені сліди зґвалтування.

Свідки кажуть, що вийшовши з дому, Олена збиралася забігти в магазин, що знаходиться поряд з її будинком. Чоловік Олени через деякий час самостійно став розшукувати її, а близько п'ятої ранку звернувся в поліцію.

У зв'язку з розслідуванням правоохоронці просять допомогти знайти 21-річного Сергія Сушко. Відзначається, що на вигляд йому 25-30 років. Коротке чорне волосся. Був одягнений у темні джинси, чорну бейсболку з металевою застібкою. На ногах - чорні кросівки з білими вставками і барсетка через плече.

Вбивство матері двох дітей: спливли несподівані деталі трагедії в Херсоні

Розшукуваний Сергій Сушко (hr.npu.gov.ua)

Хлопця зафіксували камери відеоспостереження неподалік від того місця, де зникла Олена.

Вбивство матері двох дітей: спливли несподівані деталі трагедії в Херсоні

Розшукуваний Сергій Сушко (hr.npu.gov.ua)

Варто відзначити, що за інформацією місцевого видання kherson.net.ua, жінка незадовго до зникнення посварилася з чоловіком. Вона пішла з дому, сіла в машину до незнайомця і поїхала в невідомому напрямку.

Олена Кулапова володіла салоном краси. Її чоловік - далекобійник. За словами друзів, у пари були дуже теплі стосунки.

У жінки залишилося двоє дітей - 15-річний син і 3-річна донька.

Вбивство матері двох дітей: спливли несподівані деталі трагедії в Херсоні

Олена Кулапова з сім'єю (фото: соцмережі)

До речі, молода жінка із Запоріжжя, яку чоловік уві сні облив окропом, збиралася піти від нього разом з дітьми. Крім того, цивільний чоловік звинуватив її в алкоголізмі.

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