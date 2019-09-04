На херсонському пляжі сталася страшна трагедія (фото 18+)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На одному з пляжів виявили страшну знахідку

У Херсоні 3 вересня на пляжі виявили страшну знахідку - труп молодої жінки. На тілі було видно сліди насильницької смерті, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Загиблу жінку знайшли в Гідропарку.

Фото: Місце, де знайшли вбиту херсонку (прес-служба поліції)

Поліції спочатку не знала, хто ця жінка і просила мешканців Херсона впізнати вбиту. Трохи пізніше в поліції повідомили, що особистість жінки ідентифікована. Жертву вбивства звали Олена Кулапова. Їй було 36 років. За інформацією копів, її згвалтували і вбили, тіло викинули просто на пляжі. У соцмережах городяни впізнали нещасну.

Жертві після зґвалтування завдали п'ять ударів ножем. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК (умисне вбивство).

Фото: Загибла Олена Кулапова (прес-служба поліції)

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