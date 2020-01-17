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З'явилися моторошні деталі вбивства дівчат у Києві: одна бачила смерть іншої

STYLERПодії    17.01.2020 - 18:12
З'явилися моторошні деталі вбивства дівчат у Києві: одна бачила смерть іншої
Вбивство дівчат у Києві (колаж: РБК-Україна)

Підозрювані у вбивстві дівчат в Києві по черзі розправлялися з жертвами

Убивство двох дівчат у Києві на орендованій квартирі викликало справжній шок у українців. 16-річну Марію Каминіну та 19-річну Єву Лисенко знайшла вбитими 4 січня господиня квартири, яка здала житло парі на новорічні свята. Нещодавно з'явилися моторошні подробиці злочину.

Нагадаємо, дівчат оголосили в розшук 2 січня, а через два дні знайшли їх зв'язані та порізані тіла в шафі на балконі будинку на вулиці Кирилівська, 127. 6 січня в Одесі були затримані підозрювані - 34-річний Сергій Ксендзик і 19-річна Єлизавета Берщацька.

Дівчата були складені одна на одну, їх ноги були зв'язані. На одному тілі було десять ножових поранень, а на іншому - більше 25-ти.

Слідчим вдалося з'ясувати, що дівчата пішли в магазин, а по дорозі познайомилися зі своєю ровесницею (Бершацькою) і її "хлопцем" (Ксендзиком). Вони запросили дівчат в гості, і ті погодилися.

З'явилися моторошні деталі вбивства дівчат у Києві: одна бачила смерть іншої

Убиті у Києві дівчата - Єва і Марія (фото: соцмережі)

Сусіди розповідають, що жодних криків, звуків застілля не чули, поки 4 січня не приїхала поліція. Наймачі житла безслідно зникли, їх фото розіслали по всій країні, поки їх не знайшли в Одесі.

Бершацька до 19-ти років встигла народити і кинути на біологічного батька двох дітей, а її "бойфренд" відсидів за зґвалтування неповнолітньої 10 років.

"Бонні та Клайд" разом подорожували країною, живучи крадіжками та злодійством. Правоохоронцям доведеться з'ясувати весь їх кримінальний шлях.

Підозрюваний у злочині Сергій Ксендзик на суді 8 січня заявив, що винен лише в тому, що захищав себе і особу, яка з ним була, тобто Єлизавету Берщацьку.

Поліція каже, що обидва фігуранти по черзі вбивали Єву і Марію, при цьому змушуючи одну дивитися на смерть іншого. Первинним мотивом злочинців стало пограбування - вони вирішили розжитися телефонами та біжутерією.

Підозрюваним загрожує максимальна міра покарання - довічне ув'язнення.

Вбивство дівчат у Києві (відео: YouTube/Надзвичайні новини. ICTV)

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