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Померла українка, яку в Польщі викинули на вулицю з інсультом

STYLERПодії    14.01.2020 - 10:29
Померла українка, яку в Польщі викинули на вулицю з інсультом
Померла українка, яку в Польщі кинули з інсультом (колаж: РБК-Україна)

Українка, яку в Польщі кинули вмирати, останні два роки намагалася відновитися

Померла українка, яку роботодавець у Польщі викинув на вулицю з інсультом. Оксани Харченко не стало 13 січня. Про це стало відомо з повідомлення Вітольда Горовского, екс-дипломата і голови суспільно-культурного товариства "Польща-Україна".

Нагадаємо, нечуваний інцидент стався ще навесні 2018-го року у Великопольському воєводстві. Роботодавець хотів уникнути відповідальності за нелегального працівника, тому вивіз жінку в місто і викликав поліцію до нібито до п'яної.

Дипломат пише, що Оксана перебувала на реабілітації в Польщі до грудня 2018-го, а потім її перевезли в рідне село неподалік від Турки Львівської області, де за нею доглядала родина.

Померла українка, яку в Польщі викинули на вулицю з інсультом

Оксани Харченко (фото: соцмережі)

"Її загальний стан був хорошим, але вона не відновила свою здатність до самостійного життя. Два тижні тому я зв'язався з Наталією (сестрою Оксани. - Ред.) і отримав інформацію про те, що вона все ще знаходиться в будинку своєї сім'ї", - пише Горовский.

13 січня Оксана померла, вона довго хворіла нирковою недостатністю. Але остаточна причина смерті поки не називається.

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