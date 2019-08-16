Вбивство Діани Хриненко: нові деталі про резонансний злочин

Вбивство Діани Хриненко (Колаж РБК-Україна)

У суді надали неспростовні докази вини Середницького

Поліція змогла відновити всі події того жахливого дня, коли 16-річна Діана Хриненко із села Суботці була викрадена і вбита. Про це розповіли в прес-службі Ленінського районного суду.

Підозрюваний у скоєнні вбивства Микола Середницький в той день їхав на своєму автомобілі ВАЗ-2105 через селище Суботці. Близько першої години ночі він побачив 16-річну Діану Хриненко, яка поверталася додому після святкування Дня Незалежності з друзями і говорила по телефону.

"У цей момент у нього нібито виник умисел її вбивства, і він наніс їй удар в голову невідомим тупим предметом. В результаті черепно-мозкової травми дівчина загинула", - йдеться у матеріалах справи.

Після вбивства підозрюваний, з метою приховати злочин, нібито завантажив тіло дівчини в свій автомобіль, відвіз в поле біля села Новополяна і там його закопав.

Микола Середницький підозрюється у вбивстві Діани Хриненко (фото: Точка доступу)

Автомобіль Середницького був оглянутий ще 3 липня і чохли були передані на експертизу, яка показала, що плями крові містять ДНК Діани Хриненко.

Крім того, в суді були надані й інші докази. Вишки зафіксували сигнал телефону підозрюваного в районі вулиць, де було скоєно злочин – на вулиці Вишневій, а також біля поля, де були знайдені останки Діани Хриненко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у підозрюваного у вбивстві Діани Хриненко раніше вже була судимість.

А також ми розповідали про те, як пройшло перше засідання суду над підозрюваним у вбивстві Діани Хриненко і що з'ясувалося.