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В Одеській області неповнолітнього підозрюють у вбивстві 14-річної дівчинки

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 23:05
В Одеській області неповнолітнього підозрюють у вбивстві 14-річної дівчинки
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Поліція за підозрою у вбивстві затримала 15-річного хлопця

На Одещині знайшли тіло зниклої 14-річної жительки Суворовського району Одеси з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікацій Національної поліції.

"Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 листопада, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках", - сказано у повідомленні.

Пошуки дівчинки тривали усю ніч.

"Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі. Крім того, поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку", - додали у поліції.

Повідомляється, що станом на 15-00 неповнолітнього, якого бачили останнім з убитої дівчинкою, розшукали: він переховувався у своїх знайомих. 15-річного хлопця доставили у відділ поліції, з ним проводять невідкладні слідчі дії.

За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 жовтня У Малиновському районі міста Одеси виявили повішаною 13-річну дівчинку. Після огляду місця події, поліція розповіла, що слідів насильницької смерті на тілі підлітка виявлено не було.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 12-річна школярка вистрибнула з вікна школи. Дівчинка отримала численні рани і переломи і на даний момент знаходиться в реанімації.

Як пізніше повідомили рідні дівчинки, вона могла зробити такий вчинок через постійні цькування і знущання з боку однокласників.

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