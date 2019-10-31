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Під Хмельницьким "копи" відпустили вбивцю, щоб не псувати йому весілля

STYLERПодії    31.10.2019 - 16:50
Під Хмельницьким "копи" відпустили вбивцю, щоб не псувати йому весілля
Під Хмельницьким хлопець забив на смерть чоловіка (Фото: колаж РБК-Україна)

Трагедія сталася на очах у близько 20 свідків

Під Хмельницьким 23-річний хлопець забив до смерті чоловіка - батька двох дітей - на очах у рідних та свідків, і після затримання через кілька годин був відпущений на свободу. Поліція навіть не вручила йому підозру. Наступного дня після цього молодий чоловік відгуляв весілля, і нібито правоохоронці просто не хотіли псувати йому свято. Тепер сім'я загиблого три місяці добивається справедливості. Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин".

За словами очевидців події, Денис Мирецький завдав 31-річному Василю Корчику два удари в районі живота і сонячного сплетіння, і коли чоловік впав непритомний, сміявся і казав, що йому за скоєне нічого не буде. Як розповіли жителі села Васьківці Ізяславського району, де сталася трагедія, у хлопця родич раніше працював в місцевих правоохоронних органах на високій посаді.

Рідні та свідки впевнені, що вбивцю намагаються "відмазати". Після весілля - в сусідньому селі Клумбівці - він поїхав до Хмельницького і тепер проживає там. Коли журналісти зустрілися з хлопцем, той просто втік від них після питання щодо інциденту.

Під Хмельницьким хлопець забив на смерть чоловіка, але його відпустили (Фото: скріншот kriminal.ictv.ua)

Дружина загиблого Ірина розповіла, що "розборки" могли відбутися через незначний конфлікт Василя на роботі зі своїм молодшим колегою. Після цього чоловіки начебто помирилися, але "ображений" юнак поскаржився дядькові Валерію, який намовив трьох хлопців з сусіднього села і наступного дня - 20 липня - вони всі разом приїхали "на розборки". За словами очевидців, чоловіки були не тверезі. Вони накинулися на Корчика і стали його бити на очах у дітей і близько 20 свідків.

Коли чоловік впав, сусіди намагалися надати йому домедичну допомогу, але було вже пізно.

Сини загинув 8-річний Олексій та 6-річний Артур дуже сумують за батьком, і хочуть, щоб його вбивцю посадили.

У той же час зазначається, що сам Мирецький відкрито говорив в селі, що відповідати за скоєне він точно не буде.

Під Хмельницьким &quot;копи&quot; відпустили вбивцю, щоб не псувати йому весілля

Під Хмельницьким хлопець забив на смерть чоловіка - поліція його відпустила (Фото: скріншот kriminal.ictv.ua)

У довідці про причину смерті Корчика йдеться, що він помер від серцевої недостатності.

Під Хмельницьким &quot;копи&quot; відпустили вбивцю, щоб не псувати йому весілля

Під Хмельницьким хлопець забив на смерть чоловіка - поліція навіть не вручила йому підозру (Фото: скріншот kriminal.ictv.ua)

Тим часом свідки розправи кажуть, що отримують телефонні погрози.

Під Хмельницьким хлопець забив на смерть чоловіка, але його відпустили (Відео: YouTube / 33tvchannel)

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