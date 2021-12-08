RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Вбивають людей": у Полтаві антивакс влаштував скандал у центрі вакцинації

Автор: Роман Мирончук

У Полтаві місцевий антивакцинатор Денис Корнєєв спробував зупинити роботу Центру масової вакцинації в Будинку культури, в якому він сам і працює.

Про це повідомляє Telegram-канал "Фонтанзамільйон".

Хлопець відібрав у лікарів ноутбук, куди ті вносили дані і відмовляв людей щепитися. Він кричав, що "медики вбивають людей експериментальними вакцинами".

"Мені хочеться подивитися документи на яких підставах тут роблять експериментальне щеплення? Я просив показати сертифікати якості та дозвіл від міськради на проведення експериментального щеплення?"- заявив Денис.

Медпрацівники викликали поліцію. Пізніше спустилася його начальниця і спробувала заспокоїти свого співробітника.

У підсумку хлопець віддав ноутбук, і сказав, що якщо медики будуть продовжувати колоти вакцини, то він повернеться.

Нагадаємо, затятий антивакцинатор втратив дружину через COVID-19 і тепер благає всіх вакцинуватися. Чоловік розповів про те, як важко йому і його родині довелося пережити втрату рідної людини.

Ми також писали про те, що депутат Київради Михайло Ковальчук влаштував скандал в аеропорту "Бориспіль". Співробітники авіакомпанії відмовили йому в посадці на літак через те, що у нього не було сертифіката вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтаваантивакцинатор