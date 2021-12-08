"Вбивають людей": у Полтаві антивакс влаштував скандал у центрі вакцинації

Хлопець відібрав у лікарів ноутбук, куди ті вносили дані і відмовляв людей щепитися. Він кричав, що "медики вбивають людей експериментальними вакцинами".

"Мені хочеться подивитися документи на яких підставах тут роблять експериментальне щеплення? Я просив показати сертифікати якості та дозвіл від міськради на проведення експериментального щеплення?"- заявив Денис.

Медпрацівники викликали поліцію. Пізніше спустилася його начальниця і спробувала заспокоїти свого співробітника.

У підсумку хлопець віддав ноутбук, і сказав, що якщо медики будуть продовжувати колоти вакцини, то він повернеться.