"Убивают людей": в Полтаве антивакс устроил скандал в центре вакцинации

В Полтаве местный антивакцинатор Денис Корнеев попытался остановить работу Центра массовой вакцинации в Доме культуры, в котором он сам и работает.
Об этом сообщает Telegram-канал "Фонтанзамільйон".
Парень отобрал у врачей ноутбук, куда те вносили данные и отговаривал людей прививаться. Он кричал, что "медики убивают людей экспериментальными вакцинами".
"Мне хочется посмотреть документы на каких основаниях здесь делают экспериментальную прививку? Я просил показать сертификаты качества и разрешение от горсовета на проведение экспериментальной прививки?" - заявил Денис.
Медработники вызвали полицию. Позже спустилась его начальница и попыталась успокоить своего сотрудника.
В итоге парень отдал ноутбук, и сказал, что если медики будут продолжать колоть вакцины, то он вернется.
Напомним, ярый антивакцинатор потерял жену из-за COVID-19 и теперь умоляет всех вакцинироваться. Мужчина рассказал о том, как тяжело ему и его семье пришлось пережить потерю родного человека.
Мы также писали о том, что депутат Киеврады Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорту "Борисполь". Сотрудники авиакомпании отказали ему в посадке на самолет из-за того, что у него не было сертификата вакцинации.