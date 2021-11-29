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Київський депутат влаштував скандал у "Борисполі" через "маски, жижу і коди" (відео)

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Понеділок 29 листопада 2021 15:41
Київський депутат влаштував скандал у "Борисполі" через "маски, жижу і коди" (відео) Київський депутат влаштував скандал в аеропорту "Бориспіль" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Депутат Київради Михайло Ковальчук влаштував скандал в аеропорту "Бориспіль". Співробітники авіакомпанії відмовили йому в посадці на літак через те, що у нього не було сертифіката вакцинації.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Михайло Ковальчук намагався потрапити на рейс іноземної компанії Lufthansa. Однак йому відмовили в посадці на літак через те, що у пасажира не було ні сертифіката про вакцинацію, ні негативного ПЛР-тесту, ні будь-якого іншого документа, який би йому дозволяв піднятися на борт.

Сам депутат обурений ситуацією і називає вимоги авіакомпанії незаконними.

"Борня з міжнародною паразитуючою смердючою мафією, яка через коліно намагається ламати Конституції країн, триває. У мене свобода завжди в пріоритеті, все інше другорядне. Маски, жижа, коди, каламутні корпорації та весь інший мотлох – йдуть в ліс", - написав на своїй сторінці Ковальчук.

Він зізнався, що не сильно хотів летіти через всі нові правила, але все-таки вирішив спробувати сісти на рейс. Однак його не пустили.

Пізніше він заявив, що подасть до суду на авіакомпанію. Оскільки вважає, що були порушені його права споживача.

Крім того, раніше політик заявляв, що носити захисні маски немає сенсу. А під час кашлю можна просто прикриватися хусточкою.

Варто відзначити, що в коментарях під його постом з'явилися люди, які підтримують депутата.

  • Ви як Дон Кіхот зараз. На жаль, поодинці цю систему не побороти.
  • Як воно вже набридло. У кожному магазині, в кожній установі така війна за право вільно дихати.

Київський депутат влаштував скандал у &quot;Борисполі&quot; через &quot;маски, жижу і коди&quot; (відео)Київський депутат влаштував скандал у &quot;Борисполі&quot; через &quot;маски, жижу і коди&quot; (відео)

Скріншоти

Знайшлися і ті, хто відкрито заявив депутату, що він категорично не правий.

  • Дорослий мужик, а таку маячню несете. Ви реально депутат цього скликання?
  • Це епічно, що депутат сам не знає Конституцію та її положення про законодавче регулювання її статей. Які депутати, такий парламент, Така і країна.
  • Якщо працівники авіакомпанії не зняли б вас з рейсу, їх елементарно звільнили б з роботи. Але, я так розумію, крім власної персони вас не цікавлять прості люди. Говоріть про Конституцію України, а самі грубо її порушуєте, знімаєте працівників на відео. І ви - народний обранець?

Київський депутат влаштував скандал у &quot;Борисполі&quot; через &quot;маски, жижу і коди&quot; (відео)Київський депутат влаштував скандал у &quot;Борисполі&quot; через &quot;маски, жижу і коди&quot; (відео)Київський депутат влаштував скандал у &quot;Борисполі&quot; через &quot;маски, жижу і коди&quot; (відео)

Скріншоти

Також з'ясувалося, що Київський депутат підтримує скандального антивакцинатора Остапа Стахіва. У коментарях Ковальчук публікував фото з мітингу людей, які вимагали Стахіва звільнити.

Київський депутат влаштував скандал у &quot;Борисполі&quot; через &quot;маски, жижу і коди&quot; (відео)

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що антивакцинатори на мітингу в Києві заявили про прибульців і Гадзіла.

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