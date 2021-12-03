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"Не будьте дурнями!" Ярий антивакc втратив дружину через COVID і тепер благає всіх вакцинуватися

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П'ятниця 03 грудня 2021 17:34
"Не будьте дурнями!" Ярий антивакc втратив дружину через COVID і тепер благає всіх вакцинуватися Колаж РБК-Україна: антивакцинатор втратив дружину через коронавірус
Автор: Володимир Костирін

У США подружня пара, яка досить скептично ставилася до щеплень від коронавірусу і прислухалася до розповідей антивакцинаторів, заразилася COVID-19 і була госпіталізована у важкому стані. Хвороба в результаті забрала життя 40-річної жінки, матері чотирьох дітей, а її чоловік тепер закликає, "просить і благає" всіх зробити щеплення.

Про це передає Health.

Джеремі Восс з Міннесоти повідомив, що його 40-річна дружина Моніка померла 26 листопада. Сам він вже виписаний з клініки, але досі знаходиться на кисні. Чоловік розповів про те, як важко йому і його родині довелося пережити втрату.

"Ми знаємо одне одного з 15 років. Ми разом 25 років. Ми одружені 20 років..."- каже Джеремі.

Восс, який також не був вакцинований і провів у лікарні понад два тижні, сподівається, що поділившись історією своєї сім'ї, інші зроблять собі щеплення, що може врятувати життя.

&quot;Не будьте дурнями!&quot; Ярий антивакc втратив дружину через COVID і тепер благає всіх вакцинуватися

Джеремі і Моніка Восс з дітьми (фото: facebook.com/faith.voss.3)

Їх дочка Фейт Восс-Полсон працює у сфері охорони здоров'я і благала батьків вакцинуватися, але всі вмовляння були марними.

"Але через те, що неосвічені дурні вирішили поширювати неправдиву інформацію, мої батьки не повірили мені", - написала вона у своєму Facebook.

Хірург зізналася, що її серце розривалося, коли вона наприкінці жовтня отримала від батька негативну відповідь на всі прохання і доводи про необхідність вакцинуватися.

Потім її батьки потрапили до лікарні та лежали у відділенні інтенсивної терапії через COVID-19.

Джеремі писав у своєму Facebook 31 жовтня про свою з дружиною госпіталізацію, і публікував фотографії та відео, на яких він в кисневій масці. У тому ж пості він закликав інших людей вакцинуватися від коронавірусу.

"Якщо у вас немає щеплення, просто зробіть його. Ледве можу встати з лікарняного ліжка і постійно перебуваю на кисневій трубці... Так що, будь ласка, просто підіть і зробіть це для себе і своїх дітей, щоб бути в безпеці", - написав він.

В іншому пості, що заохочує вакцину, Восс визнав, що раніше заперечував її важливість.

"Так, я був проти щеплень. Так, у мене на сторінці є антивакси. Будьте дорослими, не будьте дурнями, і зрозумійте тепер, як я намагаюся використовувати свою можливість, щоб зв'язатися з кимось і домогтися реальних результатів!" - закликав Джеремі.

Восс-Полсон в кінці жовтня написала в Facebook довге повідомлення про те, як раніше вона закликала своїх батьків вакцинуватися. Вона навіть додала скрін з текстом повідомлення від батька, де він написав: "Вибач, я не повірив тобі і не послухав. Мені треба було зробити щеплення".

&quot;Не будьте дурнями!&quot; Ярий антивакc втратив дружину через COVID і тепер благає всіх вакцинуватися

Фото: скріншот facebook.com/faith.voss.3

У підписі до фото Фосс-Полсон висловилася про дезінформацію про вакцину.

"Друзям моїх батьків, які думали, що вони знають краще. Тим, хто пропагував медичну дезінформацію, тим, хто заохочував моїх батьків сліпо слідувати за вами у вашому прагненні бути проти масок і вакцин...

Я сподіваюся, що ви щасливі, і я сподіваюся, що ви пишаєтеся тим, що ви змогли змусити моїх батьків повністю ігнорувати медичну науку, і щоб вони сказали своїй дочці, яка вивчає медицину, що вона помиляється...

Я сподіваюся, що ви пишаєтесь... мої батьки повірили вам. І знаєте що? Вони зараз у відділенні інтенсивної терапії з COVID і пневмонією", - писала вона після госпіталізації батьків.

Тепер, після смерті дружини від коронавірусу, перехворілий Джеремі Восс докорінно змінив антивакцинаторські погляди та закликає не повторювати їх з дружиною помилок.

Раніше повідомлялося, що в жовтні у Львові в лікарні померла від ускладнень від коронавірусу 40-річна жінка, мати трьох дітей. Члени сім'ї пацієнтки, включаючи її саму, були затятими противниками вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно в Києві пройшов мітинг антивакцинаторів, на якому люди розповідали чимало смішних і безглуздих міфів про вакцинацію, а також переконували, що "навколо прибульці, і нас вбиває Гадзіла".

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