Вбивали за російську мову: Черновецький розповів про "фашистів" в Україні

Леонід Черновецький зробив заяву, в якій зазначив, що Україну руйнує націоналізм-фашизм і людей вбивали за російську мову. Про це колишній мер Києва написав на своїй сторінці в Facebook.

Черновецький також зазначив, що він зазнав через це сильний страх і тому прийняв рішення покинути Україну. Він також повідомив про своє краще інтерв'ю, в якому він ще ніколи так розкуто себе не відчував.

Він підкреслив, що в Україні пережив страх і жах, особливо за дітей і близьких, бізнес і правду, яку завжди хотів донести людям, щоб змінити країну, але це було дуже небезпечно.

Черновецький також розповів про те, що йому із самого дитинства погрожували смертю, а тепер молоді люди продовжують його залякувати в мережі.

"Як шкода, що злидні в Україні робить молоде покоління рабами, залежними від подачок тих, хто насправді їм не дає, а забирає! Як шкода, що мою Батьківщину – Україну руйнує націоналізм-фашизм і поділяє людей на "своїх" і "чужих", – зазначив колишній мер Києва.

Дані висловлювання почали коментувати користувачі мережі. Але Черновецький також їх прокоментував, і зазначив, що Україна ніколи не була єдиною країною, і він знав про неминучої біди.

Він підкреслив, що не можна було вбивати людей за російську мову, і тим самим давати привід для вторгнення.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що український комік Андрій Молочний написав у своєму Instagram пост, в якому розповів про натовп фашистів у Києві. Після цього його потролив Сергій Притула, який був колегою Молочного у шоу "Файна Юкрайна".