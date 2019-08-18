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Поясніть дитині: Супрун нагадала про загрозу відкритих вікон для дітей

STYLERЖиття    18.08.2019 - 17:44
Поясніть дитині: Супрун нагадала про загрозу відкритих вікон для дітей
Уляна Супрун (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун розповіла, чим може бути небезпечна неуважність батьків

Уляна Супрун розповіла, яка небезпека таїться в будинку для дитини і застерегла батьків. За її спостереженнями, діти, залишені без нагляду, нерідко лізуть до відкритих вікон. Про це експерт розповіла в соцмережі Facebook.

"Батько з сином піднялися на дев'ятий поверх ліфтом і сходами пішли вниз. На восьмому поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. Дитина через незачинене вікно нахилилася і випала з вікна. Хлопчик помер. Це один з п'яти випадків, що сталися в Київській області тільки з початку літа", - пише Супрун

За словами експерта, найчастіше жертвами таких випадків є діти у віці до 3 років, а їм зазвичай складно пояснити, в чому небезпека відкритих вікон.

"В теплу пору року вони особливо актуальні, адже рятуючись від спеки, люди часто залишають відкритими вікна будинку. Часто залишають вікна відкритими, тому що на них є протимоскітна сітка. Але для малюків вони - не перешкода", - зазначає в. о. міністра охорони здоров'я.

Поясніть дитині: Супрун нагадала про загрозу відкритих вікон для дітейУляна Супрун (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Щоб уникнути жахливих наслідків, Супрун рекомендує:

  • Не залишати дітей без нагляду біля відкритих вікон.
  • Не ставити біля вікон меблі та інші предмети, які можуть допомогти дитині забратися на підвіконня.
  • Пояснити дитині, що не можна грати на підвіконні.
  • Встановити решітки або фіксатори, з якими вікно можна відкрити просто ручкою.

"Збережіть собі ці поради і поділіться з усіма знайомими батьками! Турбуйтеся про здоров'я дітей і уникайте небезпеки, яку можна легко попередити - дуже важливе завдання", - підсумувала фахівець.

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