Як уберегти автомобіль від перегріву у спеку: несподівані поради від Нацполіції

Автомобіль в сильну спеку нагрівається, особливо коли власник його залишає припаркованим на самому сонці. Сісти в таку машину потім стає неможливо, а деякі частини авто можуть бути пошкоджені.

Як уберегти свій транспортний засіб, розповіли на сторінці Національної поліції в Facebook.

В першу чергу, співробітники Нацполіції порекомендували залишати автомобіль в тіні. Якщо це недоступно, то варто скористатися цими порадами:

1.Накрийте панель приладів і передню частину автомобіля від сонячних променів - можна використовувати світловідбивачу шторку, розмістивши її під лобовим склом. По можливості накривайте також задні та бічні стекла.

2. Для захисту всього кузова варто використовувати чохол-накидку. Він збереже не тільки салон, але і лакофарбове покриття авто. Тканина повинна бути світла і під можливості - пропускати повітря.

3. Якщо автомобіль перегрівся, то перш ніж включати кондиціонер, потрібно провітрити салон - так вдасться уникнути різкого перепаду температур.

4. Перевіряйте двигун. Перегрів найчастіше говорить про недостатній рівень охолоджувальної рідини або про її низьку якість. Тому. в першу чергу потрібно заглянути в розширювальний бачок і при необхідності - долити рідина.

5. Під час паркування на спеці забирайте з салону і багажник чутливі до температури предмети - аптечку з ліками, пластикові іграшки, запальнички, аерозольні балончики, продукти та газовану воду.

6. Не забувайте, що під сонцем нагрівається не тільки салон, але і шини. Нагріту гуму, яка стикається з розплавленим асфальтом, може просто розірвати гаряче повітря в середині коліс. Тому влітку необхідно зменшувати тиск в камерах і регулярно його перевіряти.