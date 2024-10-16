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"В восторге от его осторожных движений". Елена Кравец закрутила роман с Брэдом Питтом

Елена Кравец и Брэд Питт (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец неожиданно высказалась о романе с голливудской звездой Брэдом Питтом. Однако есть нюанс… Это происходило только во сне экс-участницы Студии "Квартал 95".

О «бывшей» знаменитости рассказала в своем Telegram-канале, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, по словам Кравец, всю ночь ей снился Брэд Питт. У нее с ним начинался роман.

"Он стеснялся немного, когда приглашал меня на свои съемки в Мексике и присылал романтические открытки в сообщениях. В вайбер. Я спала и даже во сне не верила, что такое возможно, была в восторге от его глаз, голоса и осторожных движений в наших отношениях", – рассказала Елена.

Скриншот

Также она добавила, что вспоминала весь свой английский и пыталась делать вид, что не удивлена его вниманием к ней.

Уже утром, говорит телеведущая, она проснулась с улыбкой на лице, потому что сон был очень реалистичным.

"Как же классно было, девочки! Как во сне. Сегодня по-новому буду смотреть на него, наверное. Как на бывшего", - в шутку написала Елена.

Что известно о личной жизни Елены Кравец

В 2002 году Елена вышла замуж за экс-продюсера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. Известно, что мужчина признался своей любимой пятью годами раньше, в день своего 18-летия.

В 2003 году у них родилась дочь Мария, которая сейчас живет отдельно от родителей. А в 2016-м на свет появились двойняшки Иван и Екатерина.

Елена Кравец с мужем и детьми (фото: instagram.com.elenakravetsof)

Слухи о разводе

Уже не первый год ходят слухи, что супруги больше не вместе. Сергей перестал появляться в соцсетях звезды, и также на публичных мероприятиях актриса всегда сама.

Во время одного из ее интервью Кравец спросили о муже, однако она отказалась об этом говорить и предложила перейти к другой теме.

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Брэд ПиттЕлена Кравец