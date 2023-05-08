"В его теле почти не осталось крови": врач растрогал историей спасения воина из Бахмута

История спасения воина

"В его крепком теле почти не осталось крови. Его жизнь после взрыва стала как страшный сон. Реаниматологи переливали кровь, стабилизировали состояние. 8,5 литров днепровской крови было влито ради спасения жизни", - пишет врач.

Рыженко добавляет, что тяжелораненый военный - это 39-летний Антон из Черкасс. До войны он был успешным менеджером. Ушел добровольцем защищать Украину.

"В бою за Бахмут ему взрывом оторвало две руки и ногу. Бронежилет и каску отломками разбило на кусочки. Кома. Сердце билось очень тихо. Гемоглобин меньше 30. Изрубленное отломками тело, обожженное взрывом лицо, но дух украинский - несокрушимый, готовый к борьбе", - пишет медик.

Также врач рассказывает, что все время, пока Антон был без сознания, его искала жена с двумя дочерьми. Родные молились, чтобы отец был жив.

Какие прогнозы врачей на выздоровление воина

"Потеря двух рук и ноги, тяжелый травматический шок оставляли мало шансов. В реанимации политравмы Мечникова он выжил и активно идет на поправку. Это успех для успешного реаниматолога, который бывает несколько раз в жизни", - подчеркивает Риженко.

Медик добавляет, что заведующий реанимацией политравмы Анатолий Галущак и все реаниматологи сотворили чудо.

"Готовим документы и отправляем на протезирование за границу под патронатом власти и верим, что крепкие объятия скоро будут", - отмечает врач.

"Впереди длительный путь к восстановлению, заживлению ран, реабилитация, сложное протезирование. Таких пациентов сотни, тысячи, военных и гражданских. Именно поэтому сеть мощных реабилитационных центров должна развиваться по всей Украине", - пишет в комментариях Александр Толубаев, заместитель медицинского директора по предоставлению экстренной медицинской помощи в Клинической больнице им. И.И. Мечникова.

Воина ждет протезирование конечностей и сложная реабилитация (фото: Александр Толубаев)

Также Рыженко призывает всех желающих сдать кровь для героев и мирных жителей, потерявших кровь в горячих точках. Больница Мечникова проведет донорский день 9 мая.