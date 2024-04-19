В Нидерландах трагически погибла украинка: что известно

Недавно в жутком ДТП в Нидерландах погибла украинка Елена из Червонограда. Близкие похоронят ее на Родине.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Oleh Huk и "Нео Радіо Червоноград" в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о трагедии семьи Гуков-Шльомских, их жизни и прощании с погибшей.

Сообщение о гибели

В понедельник, 15 апреля, муж погибшей Олег Гук написал на своей странице в Facebook сообщение всего с двумя словами "Вечная память".

18 апреля он опубликовал публикацию-благодарность любимой жене.

"Спасибо, моя любименькая, моя птичка, моя Еленочка, за лучшие годы проведенные с тобой. Спасибо тебе за детишек которых ты мне подарила", - написал мужчина.

Он признал, что ради любимой мог перевернуть мир.

"Ты была моей вселенной, а детишки - хорошим дополнением для нас, которые всегда освещали нашу общую дорогу жизни, где всегда держали нас в тонусе", - подчеркнул Олег.

Он еще раз поблагодарил свою любимую за "сладкие годы совместной жизни".

"Я тебя очень-очень сильно люблю. Почивай с миром. Ты всегда будешь в моем сердце. Но к сожалению все имеет свое начало и конец. И это хуже всего", - подытожил он.

Елена с детьми (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Обстоятельства трагедии

Спустя некоторое время Олег в комментарии "Неорадіо" уточнил, что его жена погибла в ДТП и сейчас в отношении этого трагического происшествия ведется следствие.

"Из того, что сейчас можно сказать, то понятно, что на момент ДТП впереди была остановка трафика из-за пробки. Перед авто Леночки остановилась фура без прицепа, и она остановилась. Но задняя фура с прицепом румынской фирмы, не останавливаясь, на скорости, вытолкнула ее авто и выехала еще на нее", - рассказал мужчина.

Он добавил, что его жена была опытным водителем.

"У нас было авто на украинских номерах, но мы его продали и купили на нидерландских. Для того чтобы платить налоги. Леночка считала ненормальным, когда ни за что не оплачиваешь", - отметил муж погибшей.

Он вспомнил также, что жена хотела маленький автомобиль, на которых в Нидерландах "преимущественно все ездят".

"Но я предложил больше и нового поколения - чтобы ей легче было ездить - Renault Talisman универсал. Потому что мы всегда куда-то едем и почему-то много вещей. Дети берут все, что надо и не очень", - поделился Олег.

Он признал, что считал, что "большой автомобиль защитит на дороге".

"Говорил: "Ты маленькая, а на дороге всегда есть риски. Поэтому будешь более защищена, чем в маленьком авто". Но, к сожалению, так не произошло, и большой автомобиль не спас", - добавил мужчина.

Счастливая семья в машине (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Путь из Украины в Нидерланды

По словам Олега, они с супругой прожили вместе 15 счастливых лет.

Пара познакомилась на свадьбе друзей - когда были свидетелем и свидетельницей. Местом встреч для них стал Львов, где Елена училась, а потом оба работали.

"После бракосочетания жили некоторое время в селе, во Львове, а затем перебрались в Червоноград. Но ездили на работу во Львов, где Леночка работала администратором в "Гранд-отеле", - поделился мужчина.

Молодожены Олег и Елена (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Он добавил, что женщина просто обожала свою работу и имела все возможности для карьерного роста.

"Но чтобы не оставлять детей и уделять им внимание, работала сутки, а потом получала выходные", - уточнил Олег.

По словам мужчины, незадолго до начала полномасштабной войны он уехал в Нидерланды отреставрировать дом друга.

"Жена с детьми должна была приехать в гости. У нас не было планов оставаться там. Но в Украине началась война. Друзья помогли нам устроиться, дети пошли в школу", - признался он.

Пара во время прогулки (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Несколько месяцев назад Елена начала работать в новой сфере - в фирме, занимающейся реставрацией автомобильных окон.

"В прошлую пятницу похвасталась тем, что ей разрешили и она сама сняла лобовое стекло. То есть не только выполняла свою работу по реставрации, но и училась у коллег, впитывала всю информацию, чтобы хорошо знать свою работу. Многое изучала дома", - вспомнил Олег.

Согласно локации, указанной на странице в Facebook, мужчина находился в Слидрехте на западе Нидерландов (в провинции Южная Голландия).

Мама с дочерью и сыном (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Прощание и похороны

По словам мужчины, сейчас он оформляет все необходимые документы, чтобы привезти тело жены домой - в село Рудники Стрыйского района Львовской области.

Он добавил, что именно там они с Еленой "планировали когда-то жить, называя "нашей дачей".

"У нас очень много друзей в Украине и они хотят попрощаться с ней, а она хотела бы попрощаться с ними. Вчера я разговаривал со своими детьми - хотят ли они остаться здесь, или мы едем домой вместе с мамой. Они отказались, потому что мама этого не хотела бы", - рассказал Олег.

Он отметил, что они с женой знали на сто процентов, что вернутся через некоторое время в Украину.

Елена скучала по Украине (фото: facebook.com/Oleh Huk)

"Но раз уже есть возможность дать детям европейское образование, то используем этот шанс. Это был план Леночки. А дети бы сами решили, где им жить дальше", - объяснил мужчина.

Он уточнил, что их сын пока учится в украинской школе, а дочь - уже второй год в нидерландской.

"Ей дается язык. Не поверите, настолько хорошо говорит, что жена у дочери брала уроки. Они даже шутили надо мной на нидерландском, потому что я не очень хорошо понимаю, о чем говорят", - поделился мужчина.

Кроме того, он отметил, что знает - друзья в Украине начали собирать средства для Елены.

"Это их право. Средства будут детям от мамы и тех людей, которые ее знали. Которых она любила", - добавил Олег.

Номер карты "ПриватБанка" - 5168752087789072 (Красицкая М.В.). PayPal - krasmania@gmail.com.

"В понедельник, 22 апреля, состоится для наших украинских и нидерландских друзей прощальный молебен в комнате траура при медучреждении (крематории) города Слидрехт. Будет наш священник из церкви, в которую мы ездили, отец родом со Стрыйщины. И будет онлайн-трансляция церемонии прощания в 10:00 по нидерландскому времени (пароль для входа: 18121986), где каждый сможет присутствовать", - отметил муж погибшей.

Елена с сыном (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Кроме того, все желающие смогут попрощаться с Еленой и в Украине (когда будут готовы все необходимые документы по перевозке тела).

"Это, к сожалению, не так быстро делается, как мы хотели бы. В дальнейшем я проинформирую, когда тело будет доставлено в Украину. Чин похорон будет проводиться в селе Рудники (ул. Рашовы, 99, Стрыйский район, Львовская область)", - подытожил Олег.