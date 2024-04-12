Сколько молодежи из Украины начали учиться в Нидерландах: детали

Нидерланды принимают более 100 тысяч украинских беженцев, большинство из которых хорошо интегрировались. В то же время, значительная часть украинской молодежи в этой стране не учатся и не работают.

Об этом свидетельствуют данные статического управления краны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nltimes.nl .

В Нидерландах изучили, чем заняты дети и молодежь из Украины, получившие временную защиту. Выяснилось, что каждый шестой украинский беженец от 4 до 23 лет не участвует в образовательной программе страны, а также не имеет работы. Такие данные опубликовало статистическое управление Нидерландов (CBS).

На начало октября в Нидерландах находились около 98 тысяч украинцев. Около 30 тысяч из них были в возрасте до 23 лет. Большинство молодых украинцев в Нидерландах посещают школу или курсы – около 65%.

Небольшая группа детей из Украины не посещают начальную школу в Нидерландах – от 5-7% в зависимости от возраста. В то же время большинство 15-16-летних ходят в среднюю школу.

Уже с 17 лет все меньше украинских беженцев ходят в школу, потому что они чаще сосредоточены на работе. Приблизительно треть украинских беженцев в возрасте 18-22 лет являются безработными и не учатся.

Больше всего украинских детей и молодежи поселились в Беке (провинция Лимбург), и Пекеле (в провинции Гронинген). Оба муниципалитета имеют большую зону приема украинских беженцев.