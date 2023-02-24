"В наших делах наша слава". Истории военного, медика и волонтера, добровольно ставших на защиту Украины

Дата 24.02.2022 запечатлелась в памяти всех украинцев раз и навсегда. Началось то, чего все так боялись, хотя о чем не раз предупреждали. Серии взрывов, дым, крик и слезы. Перегруженные линии мобильных операторов, очереди в магазинах и банках. Когда страна, объятая чувством паники, пыталась собрать голову вместе, среди нас были те, кто не имел ни страха, ни сомнений.

В этом материале собраны три истории военного, медика и волонтера, стоящие на обороне Украины уже ровно год. Об отвращении к войне, сознательном решении взять оружие и изменения в характере героев - читайте ниже в материале Styler.

Александр Цыганенко, военный медик

Для Александра полномасштабная война - не первый боевой опыт. Еще в 2014 году он воевал в первой танковой бригаде в должности начальника медицинского пункта. Однако через год его комиссовали из-за осколочного ранения.

"24 число я встретил в Киеве. 9 марта меня призвали в армию, ведь у меня уже есть боевой опыт. Сейчас я служу в четвертой танковой бригаде в должности медицинской эвакуации бригады", - рассказывает медик.

По образованию Александр не военный медик. Из-за нехватки кадров гражданским специалистам приходится изменять квалификацию и направления работы. Потому такое решение стало для него вынужденным.

Военный медик Александр Цыганенко (фото: facebook.com)

Как он сам рассказывает, принимать пациента в кабинете и окопе - это две кардинально разные вещи. Главная задача медика не передовой - сохранить жизнь бойца до попадания в госпиталь.

"Одно дело принимать пациента в кабинете, а другое - в экстремальных условиях, когда он кричит от боли, рядом стреляют", - сравнивает медик.

Важна не только профессиональная, но и психологическая готовность к тому, что вы можете увидеть и прочувствовать на передовой. Встречая смерть, Александр каждый раз думает, только бы не быть следующим.

Военный медик Александр Цыганенко (фото: facebook.com)

Однако больше всего на войне его поражает далеко не смерть, а люди.

"Видеть детей и семей, оставшихся в зоне боевых действий. Они живут по принципу "попадет/не попадет". Если погибает солдат, я понимаю, что это его обязанность. А когда погибают люди, которых бросили на произвол судьбы и которые не могут себя спасти… Это самый трудный эмоциональный фактор", - говорит медик.

Он сразу же вспоминает момент, который навсегда отложилось ему в памяти.

"Когда разбирали завалы, под которыми были люди. Они кричали. И эти голоса я не забуду никогда. Всех, кого слышали, мы смогли достать. Но, к сожалению, были и погибшие. Это страшный момент, когда человек умирает, а ты нечем не можешь помочь", - описывает воспоминание мужчина.

Военный медик Александр Цыганенко (фото: facebook.com)

Когда наблюдаешь подобное чуть ли не каждый день, внутри многое меняется, появляются другие принципы и ценности. Кстати, последние становятся до смешного простыми.

"Связь с родными, знать, что у них все хорошо. Передачки из дома. Алкоголь, как бы это ни звучало. Просто его нужно дозировать, чтобы снимать стресс. Возможность помыться и сходить в нормальную уборную", - рассказывает Александр.

В настоящее время военный находится под Бахмутом. До этого участвовал в освобождении Харьковской области (Изюмская и Балаклейская операции), был под Соледаром.

"То есть достаточно горячих точек, чтобы понять, что война - это не мое. Есть люди, которые этим живут. Я просто выполняю свой долг, но в армии себя не вижу", - размышляет Александр.

Военный медик Александр Цыганенко (фото: facebook.com)

В разговоре он постоянно вспоминает о семье и родном доме, куда изо всех сил хочет попасть.

"Я устал воевать, хочу домой. Я готов вернуться снова, но дайте мне увидеть семью, отдохнуть, заняться своими проблемами. У меня есть дом, собака машина. Я хочу побыть там. Почему одни могут это делать, а я нет?"

Дмитрий Беляк, младший сержант 241 бригады

Украинская армия имеет в своем составе не только профессиональных кадровых военных, но и добровольцев. Тех, кто отложил довоенную жизнь, встал на защиту с оружием в руках впервые в своей жизни. К ним относится герой следующего разговора Дмитрий Беляк.

До 24 февраля мужчина работал директором по продажам в известной компании. Чтобы не сидеть, сложа руки, Дмитрий выбрал свою роль в этой войне.

"Я понимал, что волонтеров будет много, а людей, которые могут защищать других, будет меньше. То есть я понимал, что моя роль - это предоставить защиту слабым и просто не дать возможность злу пройти в Киев", - говорит он.

Младший сержант Дмитрий Беляк (фото: личный архив)

Жена и мама защитника встретили его решительность не так дружелюбно, как он ожидал. Длинные и непростые разговоры, наконец, перекрыл один случай.

"Перелом произошел, когда в августе моей жене и маме начали благодарить "за то, что я там". Они поняли, что это не просто моя прихоть бегать с автоматом. Это действительно тяжелый выбор и тяжелая работа", - вспоминает военный.

Недаром американские военные эксперты говорят, что отвага и мужество украинских добровольцев сыграли не последнюю роль. Дмитрий и его собратья стали тому живым подтверждением. Как мы это поняли? Из воспоминаний мужчины об обороне Киева.

"Начало войны, когда было первое боевое задание. У нас было легкое вооружение и два NLAW. Это были 40 человек без боевого опыта, но с большой мотивацией, которые шли останавливать поезд с тяжелой техникой врага. Он ехал из Бородянки в Киев. Мы понимали, что это рискованная задача. Но шли сознательно на все. К нашему счастью, эту колонну разбили из Байрактара, еще в районе Бородянки. Иначе это была бы еще одна история, вроде героев Крут", - вспоминает Дмитрий.

Младший сержант Дмитрий Беляк (фото: личный архив)

Побывав во многих горячих точках, Дмитрий с бригадой оказался в Бахмуте. Он рассказывает, что эта локация существенно отличается от его предыдущей в Харьковской области.

"Во-первых, это ландшафтное ведение боя. Здесь слишком много открытой местности, и так просто пройти незамеченным ты не можешь.

Если Харьков - это была война на трассах, то в Бахмуте нужно очень много двигаться по бездорожью. Надо занимать сложные позиции в маленьких простреливаемых лесополосах. Это война с непростой логистикой.

В-третьих, Бахмутское направление - это артиллеристская война с огромной концентрацией живой силы врага. Ситуация выглядит так, будто враг должен любой ценой вытолкнуть ВСУ из Бахмута и за границы Донецкой, Луганской областей", - считает Дмитрий.

Младший сержант Дмитрий Беляк (фото: личный архив)

Он рассказывает, что россияне применяют тактику, которая имеет целью нанести максимальные повреждения врагу: сначала сделать "трехсотых", а затем - как можно больше "двухсотых".

"После того, как танк врага накрыл позиции наших бойцов, мы выкапывали еще живых ребят, ожидая работы другого танка. Это именно тактика россиян: сначала сделать трехсотых, а потом, когда их будут забирать, обстрелять снова.

Под страхом, что нас могут убить, мы выносили их на носилках через лес под обстрелами 3,5 километра. Мы не знали, выживут ли они, но шли. Снимали каски и броники, чтобы было легче. Их должна была забрать МТЛБ, которая базировалась где-то в 11 км от нашей точки. Мы просто двигались друг к другу", - описывает воспоминание военный.

Окровавленная форма военного (фото: личный архив)

По последним данным, в Бахмуте, где служит Дмитрий, осталось примерно 5 000-6 000 гражданских людей. Время от времени украинские защитные с ними пересекаются, но эти встречи не всегда дружелюбны.

Дело в том, что гражданские, по словам нашего собеседника, делятся на две группы: проукраинские и пророссийские.

"Если у гражданского лица есть нормальное образование, он работал в нормальных компаниях, эти люди понимают, что им заворачивают под "русским миром". Другая категория ждет прихода России, рублевую зону. Но это тоже наши украинцы, и за них мы тоже стоим. Обороняем их в кредит, так сказать", - смеется Дмитрий.

Морально непросто жертвовать собой и не получать на это хотя бы благодарности, однако мужчина говорит, что, несмотря на это, руки не опускаются.

"Это наша общая беда образования: научили думать, - не научили мыслить. Украина будущая - это не страна примитивных взглядов, маргинальных мыслей. Это современное государство свободных людей. Поэтому руки и не опускаются", - говорит он.

На шевронах батальона Дмитрия написано на латыни: "В наших делах наша слава". Ребята придумали его сами. Это напоминание о том, за что они стоят - свободная Украина, без насилия, без убийств и боли со стороны "соседа, который так захотел".

Шеврон батальона Дмитрия (фото: личный архив)

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Анастасия Ракитная, волонтер и журналистка РБК-Украина

Анастасия - соучредительница волонтерской организации "Vatra", которая была начата еще до полномасштабной войны. Она, осознавая, что в стране уже идет война, продолжала свою деятельность, журналистскую и волонтерскую. Однако к 24 февраля почти не готовилась.

"Разве что за месяц до начала полномасштабной мы запустили проект по тактической медицине. Активно писали посты, рассказывали о тревожных рюкзаках, а некоторые индивидуумы писали, что слово "тревожный" их тревожит и нельзя ли его заменить. Чтобы не нагонять панику", - говорит Настя.

Анастасия Ракитная (фото: facebook.com/anastasiarokytna)

Первый ее репортаж был о Буче и Ирпене, а там, как говорит журналистка, "пошло-поехало". За прошлый год она побывала во многих точках Украины, в том числе и в тех, где идут и продолжаются сегодня бои.

"Если речь идет о горячих точках, то я была в Буче, Ирпене, Лимане, Изюме, Балаклее, Ахтырке, Шостке, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Березнеговатом, Бахмуте, Северском, Краматорском, Славянском… Это только те, что считаются как большие города. Есть еще меньшие, где происходят не меньшие движения", - рассказывает Настя.

В командировках журналистка многое общается с гражданским населением. Из всех историй ей больше запечатлелся образ мальчика из Херсона, который прожил в оккупации 9 месяцев.

"У него взгляд, как у взрослого. И руки - в кулачки. Ему страшно. Он боится. А я ничем не могу помочь", - вспоминает Настя.

Мальчик, переживший 9 месяцев оккупации (фото: facebook.com/anastasiarokytna)

Нет такого украинца или украинки, на кого не повлияла бы война. Кто-то почувствовал это больше, кто-то - меньше, однако влияние есть. Анастасия Рокитная говорит, что также ощущает в себе эти изменения и появление военных рефлексов.

"Друзья-военные уже приветствуют меня в своем клубе. Резкие звуки, страх наехать на мину, повышенный контроль, тревога, проблемы со сном. Из того, что вспомнила. Как бы я ни чувствовала себя на своем месте, организм реагирует на мой график должным образом образом. Но это тот опыт, который я должна пройти", - убеждена журналистка.

Помимо физических изменений в себе можно наблюдать и ментальные и ценностные.

"Когда думаешь, что завтра можешь не проснуться или из этой командировки не вернуться, то действительно очень много вещей и людей в этой жизни перестаешь воспринимать", - говорит Анастасия.

Анастасия Ракитная (фото: facebook.com/anastasiarokytna)

Обладая большим жизненным и профессиональным опытом, моя собеседница достаточно широко формулирует для себя понятие войны. Для нее в нем сочетается черное и белое, пройденные пути, оружие, дети и взрывы.

"Война - это дуализм. Это жизнь и это смерть. Это внезапная расстановка приоритетов. Это крики, которые ты слышишь от людей, которых видишь впервые в жизни. Это слезы военного, который тебя обнимает и говорит, что не может позволить эту слабость перед своими бойцами. Это самолеты, которые летят над тобой, и не знаешь, твои это или врага. Это мины, которыми устланы твои дороги. Это патроны, которые ты находишь в колесах по возвращении из командировки. Это глаза детей, которые смирились с тем, что могут погибнуть. Это взрывы, которые затем превращаются в ночные кошмары. Или фантомные взрывы. Когда просыпаешься от взрывов, которых нет".

Справляться с эмоциональной нагрузкой Насте помогают уединение, медитации, книги, качели и море. Последнее девушка хочет видеть после победы.