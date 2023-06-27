"У нас была возможность вывезти". Alyosha обратилась к людям, которые не выехали с детьми из Украины

Певица Alyosha, которая после полномасштабного вторжения россиян в Украину, выехала с тремя детьми в США, решила обратиться к людям, которые остались здесь.

Артистка решила ответить хейтерам, которые писали ей комментарии в стиле "как вы можете показывать радостную жизнь в Америке, пока в Украине война.

"Если бы вы имели глубокое осознание опасности для своих детей, не вывезли ли вы их из той опасности, не сделали бы все ради лучшего детства ваших детей? Даже просто на Западную, на границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять, а таких множество! У вас есть интернет, чтобы писать комментарии, но не осознаете, что ваши дети не защищены, это досадно. Интернет поможет найти такие безопасные места!!!" - написала певица.

Также исполнительница и жена музыканта Тараса Тополи, который работал парамедиком и в терробороне, написала, что только так дети смогут наслаждаться детством.

"Именно так ваши дети могут наслаждаться детством! Я благодарю судьбу, что у нас была возможность их вывезти. Поверьте, сердце страдает не меньше, чем ваши сердца… это тяжело, жить иначе. Не видеть родных людей, самых дорогих, семью… Но есть радость в результате тех усилий и той боли – это улыбающиеся дети! Я молюсь о всех украинцах, о всех детях, о человечности в каждом из нас", - резюмировала она.

Певица Алеша показала счастливых детей в США (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Кстати, ранее Тарас Тополя рассказывал, что в США живут его родственники - мама, отчим, тетя, дядя, сводные сестра и братья, двоюродные сестры. Именно они приняли его жену и детей.

Отметим, что в комментариях не все украинцы согласились с мнением певицы.