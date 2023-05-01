"Вырывала паралон из бюстгальтера": дочь самой пожилой матери Украины раскрыла детали скандала

В Чернигове история с изъятием 12-летней девочки у 78-летней матери Валентины Подвербной после жалоб о жестоком поведении пенсионерки и домашнем насилии получила продолжение. Дело в том, что девочка не хочет возвращаться к маме.

Об этом несовершеннолетняя Анна-Мария написала на своей странице в Instagram.

Что не так с Валентиной Подвербной

Пос ловам ребенка, у ее матери большие проблемы с ментальным здоровьем.

Анна-Мария расксазала, что Валентина не позволяла ей убирать в доме и всячески издевалась над ней.

"Если я вернусь к матери, я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать паралон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать, очень большой", - утверждает девочка.

Анна-Мария также заявила, что ее мать следует лечить.

"Люди говорят что мне нужно убрать в квартире, а я скажу что моя мать не позволяла мне убирать даже мыть унитаз", - рассказала девочка в Instagram.

Скриншот поста Анны-Марии (instagram.com/canfg567)

Напомним, что Анну-Марию с ее согласия - изъяли из семьи и поместили в больницу для обследования. Сейчас она находится там и рассказывает в соцсети о своей жизни с мамой.

Отметим, что некоторые подписчики начали сомневаться, сама ли девочка пишет эти посты, так как в предыдущих было много ошибок, а в новых их практически нет.

"Эти посты пишу я" - уверяет ребенок.