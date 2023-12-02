"У меня уже полностью седая голова". Даша Астафьева откровенно рассказала, как ее изменила война

Даша Астафьева об изменениях во время войны

Экс-солистка группы "NikitA" поделилась, что седые волосы она начала у себя замечать в 16 лет. Чтобы их скрыть, артистка постоянно краситься.

"У меня седые волосы появились очень рано, где-то в 16 лет, как у папы. Мой папа весь седой. Я просто краслюсь в свой цвет, но у меня уже полностью седая голова", - рассказала исполнительница.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица добавила, что после начала полномасштабного вторжения РФ ее волосы полностью поседели, хотя раньше выделялись лишь отдельные пряди.

Сейчас Астафьева каждую неделю посещает парикмахера, чтобы "замаскировать" эту проблему.

"Крашусь раз в неделю. С войной полностью стала седая", - призналась артистка.

Отметим, что с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Даша сознательно не уехала за границу "пересидеть" злые времена.

Звезда Playboy активно занялась волонтерством: начала готовить еду для ВСУ на кухнях киевских ресторанов.