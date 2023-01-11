"У меня не одна девушка": Клопотенко сделал откровенное признание о личной жизни

Занято ли сердце Евгения?

В разговоре интервьюер спросила у Евгения, занято ли его сердце кем-то сейчас. На что он ответил, что в его жизни есть несколько девушек, но с одной у него особые и свободные отношения.

"Я по-другому отношусь к этому всему. У меня нет такого, что с одной девушкой я всю жизнь. Сердце Евгения никогда не будет с одним человеком", - признался шеф.

"Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка, и я с ней всю жизнь провожу, мне кажется, что это конец света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не очень часто, не каждый день", - добавил Клопотенко.

Также Евгений сообщил, что ему не совсем интересно вдвоем смотреть фильмы, сериалы. Он больше предпочтет время, когда он будет что-то создавать.

"Можно быть вдвоем, а можно быть втроем, если кому-то это нравится", - резюмировал ресторатор.