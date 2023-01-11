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"У меня не одна девушка": Клопотенко сделал откровенное признание о личной жизни

Фото: Евгений Клопотенко (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Кулинар Евгений Клопотенко уже давно известен своей любовью к женщинам. Ранее в интервью он признавался, что пользуется популярностью у девушек, и не стесняется этим пользоваться. Сейчас повар и ресторатор приоткрыл тайну личной жизни и сделал неожиданное признание.

Подробностями своих "амурных дел" Клопотенко поделился в интервью "Суспільному".

Занято ли сердце Евгения?

В разговоре интервьюер спросила у Евгения, занято ли его сердце кем-то сейчас. На что он ответил, что в его жизни есть несколько девушек, но с одной у него особые и свободные отношения.

"Я по-другому отношусь к этому всему. У меня нет такого, что с одной девушкой я всю жизнь. Сердце Евгения никогда не будет с одним человеком", - признался шеф.

"Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка, и я с ней всю жизнь провожу, мне кажется, что это конец света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не очень часто, не каждый день", - добавил Клопотенко.

Также Евгений сообщил, что ему не совсем интересно вдвоем смотреть фильмы, сериалы. Он больше предпочтет время, когда он будет что-то создавать.

"Можно быть вдвоем, а можно быть втроем, если кому-то это нравится", - резюмировал ресторатор.

Напомним, что ранее Клопотенко объяснил, как правильно питаться в 2023 году.

А также мы писали, что Клопотенко поделился рецептами домашних намазок на хлеб, которые можно приготовить без света.

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Евгений Клопотенкожизнь