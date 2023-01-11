"У мене не одна дівчина": Клопотенко зробив відверте зізнання про особисте життя

Чи зайняте серце Євгена?

У розмові інтерв'юер запитала Євгена, чи зайняте його серце кимось зараз. На що він відповів, що у його житті є кілька дівчат, але з однією в нього особливі та вільні стосунки.

"Я по-іншому ставлюся до цього всього. Я не маю такого, що з однією дівчиною я все життя. Серце Євгена ніколи не буде з однією людиною", - зізнався шеф.

"Зараз усі подумають, що я гулящий, бабій. Якщо мені подобається дівчина, і я з нею все життя проводжу, мені здається, що це кінець світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не дуже часто, не щодня", - додав Клопотенко.

Також Євген повідомив, що йому не зовсім цікаво удвох дивитися фільми, серіали. Він більше віддасть перевагу часу, коли він щось створюватиме.

"Можна бути вдвох, а можна бути втрьох, якщо це комусь подобається", - резюмував ресторатор.