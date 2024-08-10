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"Билет в рай", "Влюбиться в воздухе" и другие. Романтические ленты, которые вас приятно удивят

Суббота 10 августа 2024 19:45
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"Билет в рай", "Влюбиться в воздухе" и другие. Романтические ленты, которые вас приятно удивят Какие современные фильмы о любви и комедии стоит посмотреть (скриншот)
Автор: Любовь Блажко

Если вы в поисках фильмов, которые идеально подойдут для вашего уютного вечера, тогда возьмите себе на заметку несколько следующих идей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лентах, где в центре сюжета оказывается непредсказуемая, смелая и искренняя любовь.

"Билет в рай"

В центре сюжета - выпускница Чикагского университета Рен Батлер, и ей выпадает возможность сопровождать свою лучшую подругу Лили в ее поездке на Бали. Когда Лили неожиданно решает выйти замуж за местного жителя, ее разведенные родители пытаются защитить девушку от этой ошибки. В то время Рен остается на Бали на период праздников и влюбляется в местного врача.

"Влюбиться в воздухе"

Лента рассказывает о свободолюбивой летчице, которая пытается сохранить собственное дело. Однако она влюбляется в мужчину и даже не подозревает, что тот готов сделать все, чтобы не дать бизнесу продолжение.

"Парад сердец"

Главная героиня сфокусирована на развитии своей карьеры и делает все для того, чтобы сохранить работу. В какой-то момент она отправляется в Краков и там встречает симпатичного вдовца, у которого есть сын и четырехлапый друг. После этого начинается их общая история.

"Счастье для начинающих"

А в этом фильмы главная героиня отправляется в яркое путешествие, чтобы совершить следующий шаг после развода и начать свою жизнь сначала. Изнуряющий туристический поход с группой помогает учительнице познать новую сторону себя и, возможно, снова поверить в любовь.

"Тонкая стена"

В центре сюжета - молодая пианистка Валентина, жизнь которой начинается заново. Она живет по соседству с изобретателем по имени Давид, и тот не переносит шум. Но происходит так, что тонкая, словно бумага, стена в один момент таки соединит их жизни.

Также возьмите себе на заметку сериалы о школе, отношениях и дружбе, которые понравятся не только подросткам.

А еще узнайте эти 5 причин посмотреть фильм "Одержимая".

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