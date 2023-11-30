7 нормальных сериалов о 80-х вместо "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В Украине вдруг стал популярным сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", снятый в РФ. Он рассказывает об истории борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы, где главные герои - 14-летние подростки. Пользователи TikTok активно постятся видео под саундтреки из сериала.

Но есть много хороших сериалов, которыми можно заменить этот русский. РБК-Украина (проект Styler) собрало семь лучших криминальных сериалов последних лет.

Город под названием Злоба

"Город под названием Злоба / A Town Called Malice (2023)" - это увлекательное фильмовое путешествие, которое погрузится в мир незабываемых приключений и невысказанных тайн. Эта украиноязычная кинопродукция, выпущенная в 2023 году, привлечет внимание широкой аудитории своим красивым украинским языком и увлекательным сюжетом, который никого не оставит равнодушным.



Эта кинодрама рассказывает о жизни маленького городка, который называется Злоба. Оно скрывает в себе много тайн, ожидающих раскрытия. Жители этого места пытаются справиться со своими темными историями и спасти свой город от обратного падения.

Американцы

История о сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филиппа и Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, работающий в контрразведке.

Разгар лета

В конце 1980-х, когда школы резвятся летом, открывается сезон в идеальном, на первый взгляд, летнем лагере Клируотер на Среднем Западе, включая первую любовь, первые поцелуи… и первые убийства. Темная, древняя мифология Клируотера просыпается, и то, что должно было стать летним развлечением, вскоре превращается в незабываемые ужасы и зло на каждом шагу.

Снегопад

Сериал о начале кокаиновой эпидемии в Лос-Анджелесе начала 1980-х, когда на улицах Америки появился дешевый крек из Доминиканы, и страну захлестнул неконтролируемый рост преступности. События увидены глазами трех главных героев: уличного торговца Джерома, гангстера Густаво и Леона, парня из благородного семейства.

Остановись и гори

Действие сериала происходит в восьмидесятых. Он рассказывает о буме персональных компьютеров с точки зрения трех персонажей – новатора, инженера и вундеркинда, чьи инновации бросают вызов тогдашним корпоративным великанам. Их личные и профессиональные отношения переживут испытание жаждой и амбициями и сформируют новую культуру техасской Кремниевой прерии.

Это – Англия '86

1986 год. Пока легендарный Марадона забивает руками сборной Англии по футболу, хорошо известная нам по ленте "Это - Англия" (This is England) ватага скинхедов из небольшого портового городка живет яркой жизнью. Они любят и изменяют друг другу, дружат и ссорятся, проявляют благородство и низость, убегают из дома от родителей и делают много других вещей.

Это – Англия. Год 1988

Продолжение сериала "Это – Англия", но уже в 1988 году, в канун Рождества.

Также советуем посмотреть украинскую ленту "Носорог"

Украина. 1990-е годы. Подверженный насилию молодой человек с головой погружается в безжалостный мир криминала, однако трагическая потеря обращает его на новый путь.