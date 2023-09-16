"У директора едет крыша". Школьники в Житомире жалуются на нарушение их прав: омбудсмен отреагировал

Что произошло в Житомире

В сети появилось анонимное сообщение школьников о том, что директор лицея заставляет их носить школьную форму, причем делает это достаточно агрессивными методами и угрозами.

"Если девочка пришла с распущенными волосами, она может угрожать, что отрежет косы. Никаких украшений ни на руках, ни на шее, ни на ушах, только церковные. Никакого макияжа, как говорит сама директор: "Никакой штукатурки на лице", - жалуются ученики.

Они добавляют, что были случаи, когда из школы выгнали двух девочек за ношение пирсинга.

Директор хочет, чтобы дети придерживались "делового стиля".

"У каждого должен быть пиджак. Между брюками и обувью не должно быть видно ноги, цвет низа - черный или темно-синий, сверху белая рубашка, в крайнем случае кофточка делового стиля. У мальчиков прическа должна быть "мужская". Она угрожает, если у парня каре, длинные волосы и тому подобное", - говорится в сообщении.

Если на улице очень жарко, носить шорты все равно нельзя. А если зимой в помещении холодно, куртку одевать запрещено.

Ученики 27-го лицея в Житомире жалуются на директора (скриншот: facebook.com/sivangor)

Реакция образовательного омбудсмена

Сергей Горбачев отметил, что этот директор находится на должности уже 40 лет, и именно это является причиной того, что она устраивает такие издевательства детям.

"Эта директриса устраивает детям настоящие издевательства, отбирая у девочек кольца и требуя перекрашивать волосы, если их цвет не соответствует ее представлениям о "прекрасном". Мальчика также достается за "не тот оттенок джинсов" и т. д. А запрет детям одеваться по сезону просто вредит их здоровью", - написал омбудсмен.

Он отметил, что городской совет Житомира "взял на себя функции Верховной Рады" и отменил проведение конкурсов на должности руководителей учебных заведений. По его словам, это произошло еще во время пандемии. И хотя есть решение суда, которое обязало городской совет устранить нарушения и проводить конкурсы, это решение упрямо игнорируют.

А Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в комментарии "Суспільному" заявил, что такие действия педагога можно расценивать как буллинг.

"Да, действительно, ситуацию, которая у нас была в лицее №27, можно трактовать как буллинг. Я фактически согласен с такой трактовкой. На сегодняшний день департамент образования проводит служебное расследование по этому факту", - сказал Сергей Сухомлин.

Обязательно ли носить школьную форму

В 2019 году Президент Украины отменил Указ № 417/96 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений"

В нем говорилось как раз о том, что ношение школьной формы обязательно для учеников учреждений общего среднего образования. Указ также постановлял, что Кабмин должен избрать и утвердить образцы школьной формы.

Таким образом, если Указ отменен, то и школьная форма в учебных заведениях больше не обязательна.

Если в вашей школе администрация нарушает права и продолжает настаивать на приобретении формы, следует обратиться к образовательному омбудсмену. Жалобу можно отправить по ссылке.