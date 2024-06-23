"У Бена нет шансов". Джей Ло взбудоражила сеть фигурой в купальнике (фото)

Джей Ло заметили в купальнике в Италии

Недавно певица отдыхала с друзьями на яхте. Ее сфотографировали в белом купальнике с глубоким декольте, дополненным туфлями на каблуках с открытым носом и солнцезащитными очками.

Знаменитость также украсила свой образ золотыми аксессуарами: массивными серьгами, браслетом и кольцом.

Jennifer Lopez In Italy Today pic.twitter.com/1LEcnlD5jV — POPArt(R) (@Atelevisao1) Июнь 21, 2024

Как реагируют юзеры

Некоторых пользователей сети фотографии из Италии не впечатлили и даже вызвали критику - они резко осудили певицу за ее отчаянное стремление всегда быть в центре внимания.

По их мнению, папарацци она вызвала сама и ни на секунду не может оторваться от себя.

"Ни один ее брак не сложился, потому что она испытывает настоящую страсть только к себе. У Бена и других ее мужчин не было ни единого шанса", - высказался один из пользователей соцсети X.

Многие оказались с ним солидарны.

Напомним, в мае появились слухи о серьезных проблемах в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Инсайдер отметил, что актер не виноват в разладе.

Несколько недель назад стало известно, что супруги наняли риэлтора для продажи своего дома, который они приобрели за 60 миллионов долларов в прошлом году. Сейчас они надеются выручить за особняк около 65 миллионов.

Недавно Джей Ло публично обратилась к Аффлеку. Несмотря на слухи о разводе, певица поздравила актера с Международным днем отца.