Табак и белоснежная улыбка – есть ли компромисс?

Яркая белоснежная улыбка всегда считалась признаком здоровья, привлекательности и успеха в жизни. Сложно представить образ известного политика, актера или музыканта без ухоженных зубов. Сегодня даже непубличные люди не жалеют денег ради хорошей ухоженной улыбки. К примеру, американцы ежегодно тратят несколько миллиардов долларов на эстетическую реставрацию и отбеливание зубов.

При этом четверть населения Земли курят, что не лучшим образом отмечается на здоровье полости рта. Изменение цвета зубов, заболевание десен, неприятный запах – все это результат длительного курения сигарет. 100% гарантия избежать – полностью отказаться от курения и употребления цветных напитков (кофе, вина). Какие еще варианты есть у курильщиков, желающих сохранить здоровье и красоту улыбки? Ответы на эти вопросы есть у ученых.

Изменение цвета, образование пятен: влияние сигарет на состояние зубов

Изменение цвета зубов связано не только с развитием их заболевания, но и внешними факторами - употреблением цветных напитков, пищи и курением. Как утверждают стоматологи, курение табака оказывает большое влияние на цвет природных зубов и зубных композиционных пломбировочных материалов.

"Если курильщик полностью восстановил белоснежную улыбку, но не попрощался с пагубной привычкой, за достаточно короткий промежуток времени он может потерять эстетику зубов, на которую было потрачено немало усилий и денег", — говорит врач-стоматолог клиники "Аполлония" Ксения Лазарева журнале "ДентАрт".

Врач отмечает, что сигаретный дым -– это сложная смесь токсичных веществ и мелкодисперсных продуктов горения табака, что вредит здоровью полости рта. То есть курение может повысить риск развития рака полости рта, заболеваний слизистой полости рта и пародонта.

"Курение сигарет влияет на долговечность стоматологических имплантатов и результаты пародонтологического лечения", – уверена Лазарева.

Не только опыт стоматологов, но и многие клинические исследования доказывают: первые признаки курения - изменение цвета и пятна на эмали.

Сигаретный дым или бездымный аэрозоль? Исследование Филиппо Занетти

Группа ученых во главе с доктором философии и медицинских наук Филиппо Занетти провели комплексное исследование – влияние сигаретного дыма и аэрозоля от нагрева табака на стойкость цвета зубной эмали, дентина и композиционных пломбировочных материалов.

Экспериментальные данные показали, что влияние сигаретного дыма 20-50 сигарет приводит к обесцвечиванию эмали зубов, которое невозможно удалить чисткой щеткой:

Сигаретный дым существенно изменяет цвет твердых тканей зубов и эстетических композиционных пломбировочных материалов. бездымный аэрозоль гораздо меньше влияет на изменение цвета зубов и композитов.

Результаты исследования доказывают: альтернативные продукты доставки никотина содержат на 95% меньше вредных веществ по сравнению с обычной сигаретой. Система нагревает табак до температуры, необходимой для выделения никотина, но недостаточной для образования дыма. В результате организм курильщика защищен от продуктов горения, что более положительно сказывается на состоянии зубов.

Поддерживают ли стоматологи переход на бездымные альтернативы курению?

"Стоматологи должны ежедневно информировать пациентов о негативном влиянии курения на ткани полости рта, побуждая их к полному прекращению курения. Пациентам, не готовым отказаться от курения, можно предложить альтернативные методы", — говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры общей стоматологии Одесского медицинского института Юлия Чумакова.

Следовательно, многие клинические исследования показывают прогрессивное улучшение показателей состояния пародонта и общего состояния здоровья полости рта при условии отказа от обычных сигарет и перехода на электронные.

Известно, что сигаретный дым содержит более 2000 агрессивных химических веществ, приводящих к появлению кариеса, заболеваниям десен, отторжению зубных имплантатов, изменению цвета эмали. Если привлекательность и здоровье вашей улыбки зависит от сигареты, почему бы ее не заменить на бездымную альтернативу?