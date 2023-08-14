Тютюн і білосніжна посмішка - чи є компроміс?

Яскрава, білосніжна усмішка завжди вважалась ознакою здоров'я, привабливості та успіху в житті. Складно уявити образ відомого політика, актора чи музиканта без доглянутих зубів. Сьогодні навіть непублічні люди не шкодують грошей задля гарної, доглянутої усмішки. Наприклад, американці щорічно витрачають кілька мільярдів доларів на естетичну реставрацію та відбілювання зубів.

Разом із цим чверть населення Землі курять, що не найкращим чином відзначається на здоров'ї ротової порожнини. Зміна кольору зубів, захворювання ясен, неприємний запах - усе це результат тривалого куріння сигарет. 100% гарантія уникнути це - повністю відмовитись від куріння та вживання кольорових напоїв (кави, вина). Які ще варіанти є у курців, які хочуть зберегти здоров’я та красу усмішки? Відповіді на ці запитання є у науковців.

Зміна кольору, утворення плям: вплив сигарет на стан зубів

Зміна кольору зубів пов’язана не лише із розвитком їх захворювання, а й із зовнішніми факторами - вживанням кольорових напоїв, їжі й курінням. Як стверджують стоматологи, куріння тютюну найбільше впливає на колір природних зубів та зубних композиційних пломбувальних матеріалів.

"Якщо курець повністю відновив білосніжну усмішку, але не попрощався зі згубною звичкою, за досить короткий проміжок часу він може втратити естетику зубів, на яку було витрачено чимало зусиль та грошей", - говорить лікар-стоматолог клініки "Аполлонія" Ксенія Лазарєва у медичному журналі "ДентАрт".

Лікарка зазначає, що сигаретний дим - це складна суміш токсичних речовин та дрібнодисперсних продуктів горіння тютюну, що шкодить здоров'ю ротової порожнини. Тобто куріння може підвищити ризик розвитку раку ротової порожнини, захворювань слизової порожнини рота та пародонту.

"Куріння сигарет впливає на довговічність стоматологічних імплантатів та результати пародонтологічного лікування", - впевнена Лазарєва.

Не лише досвід стоматологів, а й чимало клінічних досліджень доводять: перші ознаки тютюнопаління - зміна кольору та плями на емалі.

Сигаретний дим чи бездимний аерозоль? Дослідження Філіппо Занетті

Група вчених на чолі з доктором філософії та медичних наук Філіппо Занетті провели комплексне дослідження - вплив сигаретного диму та аерозолю від нагрівання тютюну на стійкість кольору зубної емалі, дентину та композиційних пломбувальних матеріалів.

Експериментальні дані показали, що вплив сигаретного диму 20-50 сигарет призводить до знебарвлення емалі зубів, яке неможливо видалити чищенням щіткою:

Сигаретний дим суттєво змінює колір твердих тканин зубів та естетичних композиційних пломбувальних матеріалів. Бездимний аерозоль набагато менше впливає на зміну кольору зубів та композитів.

Результати дослідження доводять: альтернативні продукти доставки нікотину містять на 95% менше шкідливих речовин порівняно зі звичайною сигаретою. Система нагріває тютюн до температури, необхідної для виділення нікотину, але недостатньої для утворення диму. В результаті організм курця захищений від продуктів горіння, що більш позитивно позначається на стані зубів.

Чи підтримують стоматологи перехід на бездимні альтернативи курінню?

"Стоматологи повинні щоденно інформувати пацієнтів про негативний вплив куріння на тканини порожнини рота, спонукаючи їх до повного припинення куріння. Пацієнтам, які не готові відмовитися від куріння, можна запропонувати альтернативні методи", - говорить докторка медичних наук, професорка кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Юлія Чумакова.

Відтак чимало клінічних досліджень показують прогресивне поліпшення показників стану пародонту та загального стану здоров’я ротової порожнини за умови відмови від звичайних сигарет і переходу на електронні.

Відомо, що сигаретний дим містить понад 2000 агресивних хімічних речовин, які призводять до появи карієсу, захворювань ясен, відторгнення зубних імплантатів, зміна кольору емалі. Якщо привабливість та здоров’я вашої усмішки залежить від сигарети, то чому б її не замінити на бездимну альтернативу?