Тисячі іноземних добровольців вже готові вступити в бій за Україну (відео)

Іноземець і ветеран АТО зазначив, що зголосилися приїхати з інших країн всі добровольці, які брали участь у захисті України ще з 2014 року, з початку російсько-української війни.

"Вдалося нарешті доїхати до Маріуполя, і пройшли важкий шлях, але ми знаємо, що це того варте. Адже за нами йдуть ще групи іноземних добровольців, і всі ми будемо захищати Маріуполь..." - розповів він на ролику, викладеному в Twitter полку ЗСУ"Азов".

Доброволець також закликав маріупольців зберігати спокій і впевненість - спроби агресора захопити місто приречені на провал.

А також повідомив про привезені "гостинці" для військ РФ, і емоційно висловився про російських загарбників і їх тактику - вбивати цивільних і руйнувати лікарні, будинки, об'єкти інфраструктури.

"Ми з собою привезли, скажімо так, цікаві подарунки, бо окупанти не знають, як воювати - ви тікаєте в поля, тільки знаєте як вбивати цивільних, стріляти Градами, артилерією по школах, дитячих садках, вбивати дітей... ви пі**раси, бидло, гі*но. А ті подарунки вам дуже не сподобаються, і ви так будете відчувати, що вам буде капець...

Так що маріупольці - не хвилюйтеся, все буде добре! Ми з вами, і будемо душити це бидло. Маріуполь був, є і завжди буде українським. А з тим бидлом ми скоро покінчимо. Не хвилюйтеся, все буде добре. Смерть ворогам!"- йдеться в сильному зверненні.