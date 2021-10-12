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У Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові: один донор врятував три життя (фото)

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Львів, Вівторок 12 жовтня 2021 15:58
У Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові: один донор врятував три життя (фото) У Львові пересадили серце 29-річному чоловікові (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові медики здійснили ще одну пересадку серця. Зокрема, орган отримав 29-річний пацієнт, для нього донором став 54-річний чоловік з Івано-Франківської області.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тудоров.

Так, орган вилучили в Івано-Франківській лікарні. Лікар розповів, що серце отримав 29-річний пацієнт у Львові.

"Експлантацію виконали в Івано-Франківській обласній лікарні. Це четверта трансплантація за місяць і 21 – за останні два роки. З пацієнтом (29 років) все гаразд", - написав Борис Тудоров.

Що відомо про донора

За словами керівниці Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, донором став 54-річний житель Прикарпаття. Він помер через травми несумісні з життям. Однак, родина покійного дала згоду на забір органів, щоб врятувати чужі життя. Зокрема, було вилучено серце, печінку, нирки.

"Серце і печінку успішно трансплантовано у Львівській лікарні швидкої допомоги. Нирка трансплантована в урологічному відділені ОКЛ 31-річному жителю м. Львова, оскільки у донора рідкісна 4 група крові, і пацієнтам з Івано-Франківщини, що знаходяться із цією групою крові на обліку, при проведених дослідженнях виявлено несумісність між донором і реципієнтом, що унеможливило проведення трансплантації нирки", - написала Онищук.

У Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові: один донор врятував три життя (фото)У Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові: один донор врятував три життя (фото)У Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові: один донор врятував три життя (фото)У Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові: один донор врятував три життя (фото)У Львові пересадили серце 29-річному пацієнту (фото: facebook.com/svikana.svikana)

Раніше ми повідомляли, що у Києві зробили пересадку серця 12-річній дівчинці.

Також ми писали, що лікарі в Дніпрі повернули з того світу героя, важко пораненого російським снайпером.

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Трансплантація органів
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