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Важко на душі: українська співачка розповіла, як змінилося її життя після раку

STYLERЖиття    24.05.2019 - 09:14
Важко на душі: українська співачка розповіла, як змінилося її життя після раку
Євгенія Власова (Колаж РБК-Україна)

Євгенія Власова відверто розповіла про свій стан

Євгенія Власова, відома українська виконавиця, яка півтора роки тому перенесла складне лікування від онкології, розповіла, як змінилося її життя і які в неї плани на майбутнє. Свіжі фотографії Власова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Євгенія Власова зізналася, що їй важко дивитися на шрам після операції, але вона найближчим часом планує позбавитися від нього.

"Готую для вас нову порцію відео, на тему мого відновлення після операції! У новому відео я буду говорити про те, яким чином я буду позбавлятися від шраму, про догляд за зоною живота і звичайно ж заняття спортом. Скажу чесно, коли дивлюся на шрам, важко на душі...", - написала артистка і додала, що поки їй важко прийняти те, що з нею сталося.

"Пройшло 1,5 року, а прийняти це поки що важко. Але час лікує", - зазначила Власова.

Важко на душі: українська співачка розповіла, як змінилося її життя після раку

Євгенія Власова (instagram.com/eygeniavlasova)

Шанувальники артистки підтримали її в коментарях і побажали їй повного одужання і повернення на сцену.

  • Шрам - це слід від пройденого шляху. Нехай він асоціюється з твоєю перемогою: перемогою над обставинами і хворобами, перемогою над смутком і горем. І нехай попереду буде тільки радість і щастя!
  • Таку красуню ніякий шрам не зіпсує!
  • Женечка, яка Ви молодчинка! Ви мені завжди дуже подобалися! І зараз теж дуже! Чекаю Ваших нових хітів!
  • Ви така гарненька, за шрам не переживайте, це не найбільша проблема в житті. Головне здоров'я.
  • Ви дуже гарна, шрам — це дурниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Євгенія Власова після довгої хвороби представила душевний трек.

А також розповідали про те, що Євгенія Власова розповіла, як її дочка впоралася з хворобою матері.

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