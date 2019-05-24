Тяжело на душе: украинская певица рассказала, как изменилась ее жизнь после рака

Евгения Власова откровенно рассказала о своем состоянии
Евгения Власова, известная украинская исполнительница, которая полтора года назад перенесла сложное лечение от онкологии, рассказала, как изменилась ее жизнь и какие планы у нее на будущее. Свежие фотографии Власова разместила на своей странице в Instagram.
Евгения Власова призналась, что ей тяжело смотреть на шрам после операции, но она в ближайшее время планирует от него избавиться.
"Готовлю для вас новую порцию видео, на тему моего восстановления после операции! В новом видео я буду говорить о том, каким образом я буду избавляться от шрама, об уходе за зоной живота и конечно же занятия спортом. Скажу честно, когда смотрю на шрам, тяжело на душе...", - написала артистка и добавила, что пока ей трудно принять то, что с ней произошло.
"Прошло 1,5 года, а принять это пока что трудно. Но время лечит", - отметила Власова.
Евгения Власова (instagram.com/eygeniavlasova)
Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и пожелали ей полного выздоровления и возвращения на сцену.
Напомним, ранее мы писали о том, что Евгения Власова после долгой болезни представила душевный трек.
А также рассказывали о том, что Евгения Власова рассказала, как ее дочь справилась с болезнью матери.