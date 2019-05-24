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Тяжело на душе: украинская певица рассказала, как изменилась ее жизнь после рака

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 09:14
Тяжело на душе: украинская певица рассказала, как изменилась ее жизнь после рака
Евгения Власова (Коллаж РБК-Украина)

Евгения Власова откровенно рассказала о своем состоянии

Евгения Власова, известная украинская исполнительница, которая полтора года назад перенесла сложное лечение от онкологии, рассказала, как изменилась ее жизнь и какие планы у нее на будущее. Свежие фотографии Власова разместила на своей странице в Instagram.

Евгения Власова призналась, что ей тяжело смотреть на шрам после операции, но она в ближайшее время планирует от него избавиться.

"Готовлю для вас новую порцию видео, на тему моего восстановления после операции! В новом видео я буду говорить о том, каким образом я буду избавляться от шрама, об уходе за зоной живота и конечно же занятия спортом. Скажу честно, когда смотрю на шрам, тяжело на душе...", - написала артистка и добавила, что пока ей трудно принять то, что с ней произошло.

"Прошло 1,5 года, а принять это пока что трудно. Но время лечит", - отметила Власова.

Тяжело на душе: украинская певица рассказала, как изменилась ее жизнь после рака

Евгения Власова (instagram.com/eygeniavlasova)

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и пожелали ей полного выздоровления и возвращения на сцену.

  • Шрам - это след от пройденного пути. Пусть он ассоциируется с твоей победой: победой над обстоятельствами и болезнями, победой над грустью и горем. И впереди пусть будет только радость и счастье! 
  • Такую красотку никакой шрам не испортит!
  • Женечка, какая Вы молодчинка! Вы мне всегда очень нравились! И сейчас очень тоже! Жду Ваших новых хитов!
  • Вы такая хорошенькая, за шрам не переживайте, это не самая большая проблема в жизни. Главное здоровье.
  • Вы очень красивая, шрам — это ерунда.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евгения Власова после долгой болезни представила душевный трек.

А также рассказывали о том, что Евгения Власова рассказала, как ее дочь справилась с болезнью матери.

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