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Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал

Автор: Styler

Twitter визнав Крим російським. Таким чином, по суті, керівництво популярної соцмережі підтримало терористів.

Про це свідчить те, що соцмережа "нагородила" галочкою верифікації аккаунт "МЗС Росії в Криму".

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Скріншот (twitter.com)

На цей ганебний факт вже відреагувала українська влада. Так, перший заступник глави МЗС України Еміне Джеппар назвала дії Twitter "неприйнятними".

"Ми повторюємо, що абсолютно неприйнятно ставити так званому "МЗС Росії в Криму" перевірену галочку, в той час як міжнародна спільнота, включаючи більшість країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим - це Україна", - написала Джеппар у своєму акаунті.

Українці з соціальних мережах вже запустили два хештег: #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine. Також юзери закликають скаржитися на обліковий запис @PMSimferopol, так як представників МЗС РФ в окупованому Криму бути не може.

"Крим - це Україна! І галочка у цього облікового запису - це порушення міжнародного права!" - пишуть у соцмережах українці.

Скриншот (twitter.com)

Скриншот (twitter.com)

Скриншот (twitter.com)

Скриншот (twitter.com)

Додамо, що цей "демарш" відбувся в день, коли прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зробив нову заяву про "рускій мір".

"Всі росіяни і російськомовні в Україні відносяться до руского міра. Але ідеї руского міра ми просуваємо виключно у відповідності з міжнародним правом. М'яка сила, гуманітарні операції і т. д. і т. п.", - сказав представник Кремля.

Відзначимо, що поки Twitter публічно ніяк не прокоментував, чому російське відомство у Криму було верифіковане.

Раніше ми писали, що окупанти в Криму знищують унікальний пляж.

Також нещодавно Кулеба відреагував на слова Навального по Криму.

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