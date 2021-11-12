YouTube-канали Стерненка, Соколової та Казанського намагаються закрити: що відбувається

Сергій Стерненко повідомив про масові атаки з боку російських ботоферм на українські YouTube-канали блогерів і журналістів, які викривають і протидіють кремлівській пропаганді. Ситуація може призвести до блокування їх сторінок на відео-хостингу.

Про це активіст 12 листопада розповів у своєму Facebook .

За словами Стерненка, його канал атакують вже кілька тижнів, і зараз під ударом також канали в YouTube Дениса Казанського, Яніни Соколової "та багатьох інших".

Також нещодавно був заблокований канал ведучої передачі "Рагулі" Тетяни Микитенко - вона вже подала апеляцію.

"Я вже повідомив адміністрацію соцмережі про це, але ваш розголос буде також не зайвим. Інших авторів укрютубу закликаю дати знати, якщо помічали підозрілу активність. Будемо разом відбиватись", - йдеться в публікації.

Яка схема атак

Для нападів на канали для блокування задіють великі ботоферми. Тисячі фейкових акаунтів пишуть схвальні коментарі під відео.

Після цього інші боти одночасно пишуть на канал скарги - мовляв, йде накрутка активності.

У підсумку алгоритми YouTube цей канал блокують.

Стерненко зазначив, що раніше за подібною схемою вже блокували Om TV UA.

Також він опублікував у скрінах під відео приклад подібної атаки на свій канал.

Як відбувається атака на Youtube-канали (фото: скрін facebook.com/sternenko)