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Twitter запустить аналог Clubhouse для Android

Автор: Людмила Жукова

Twitter запустив бета-тестування на Android сервісу для голосового спілкування Spaces, аналога Clubhouse.

Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці.

Аудіоплатформа під назвою Spaces являє собою віртуальні кімнати. Там можна спілкуватися і говорити. Twitter повідомила, що ця опція з'явиться у користувачів в найближчим часом. Але терміни поки не озвучені.

Тестування власної платформи для голосових чатів Twitter анонсувала в грудні 2020 року, але тоді воно було доступно тільки для деяких користувачів iOS.

Минулого місяця соціальна мережа оголосила про запуск функції голосових повідомлень в особистому листуванні для пристроїв на iOS і Android в Японії, Бразилії та Індії.

Відзначається, що за даними TechCrunch, команда розробки Spaces вже опрацювала ряд нових функцій, включаючи відображення заголовків і описів, параметри планування, підтримку співведучих і модераторів, списки гостей та інші.

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