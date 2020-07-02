ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "ДНР" "облаштували" пляжі: пропускають за списками (відео)

STYLERЖиття    02.07.2020 - 13:19
У "ДНР" "облаштували" пляжі: пропускають за списками (відео)
У "ДНР" на пляжі влаштували гетто (фото: mozaika.dn.ua)

В окупованій бойовиками Донецької області терористи відкрили пляж

На окупованому бойовиками Донбасі теж решилии влаштувати курортний сезон і відкрили пляж, який знаходиться в Седово. Потрапити туди нелегко і стоїть величезна черга охочих позасмагати і викупатися. Справа в тому, що бойовики пропускають місце відпочинку лише за списками.

"Враховуючи відкриття кордонів з РФ - думаємо курортного сезону в Седово в цьому році все..." - пишуть місцеві жителі в соцмережі.

Також в паблике опублікували відео з місця подій.

Пляж Седово в "ДНР" (відео: YouTube)

Також у мережі з'явилося фото з місцевої їдальні, там показано меню і ціни заклади громадського харчування.

"В Седово сьогодні відкрилася їдальня "Домашня Кухня" в центрі, сфотографував новий прайс", - пише автор поста в соцмережі.

У &quot;ДНР&quot; &quot;облаштували&quot; пляжі: пропускають за списками (відео)

Місцеві жителі коментують побачене в коментарях. Люди журяться, що для жителів Сєдове - туристи були єдиним заробітком, а зараз і це у них відняли.

  • Ой, хоч безкоштовно посилайте туди не поїду. Краще вже в Сочі.
  • Ну все як завжди, нічого не змінюється. Просто шкода діток, яким це море просто корисно і необхідно.
  • Ціни як в Геленджику в їдальні))
  • Російські окупанти роблять все щоб остаточно добити Донбас. У приморських посеселках на азовському морі здача житла в курортний сезон це єдиний заробіток, а для мешканців гетто крим або сочі не по кишені. По суті людец позбавили можливості навіть побувати на азовському морі.

Як ми раніше писали, в "ДНР" знову епічно зганьбилися на параді і наділи форму катів (фото).

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України ДНР
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся