У "ДНР" "облаштували" пляжі: пропускають за списками (відео)

У "ДНР" на пляжі влаштували гетто (фото: mozaika.dn.ua)

В окупованій бойовиками Донецької області терористи відкрили пляж

На окупованому бойовиками Донбасі теж решилии влаштувати курортний сезон і відкрили пляж, який знаходиться в Седово. Потрапити туди нелегко і стоїть величезна черга охочих позасмагати і викупатися. Справа в тому, що бойовики пропускають місце відпочинку лише за списками.

"Враховуючи відкриття кордонів з РФ - думаємо курортного сезону в Седово в цьому році все..." - пишуть місцеві жителі в соцмережі.

Також в паблике опублікували відео з місця подій.

Пляж Седово в "ДНР" (відео: YouTube)

Також у мережі з'явилося фото з місцевої їдальні, там показано меню і ціни заклади громадського харчування.

"В Седово сьогодні відкрилася їдальня "Домашня Кухня" в центрі, сфотографував новий прайс", - пише автор поста в соцмережі.

Місцеві жителі коментують побачене в коментарях. Люди журяться, що для жителів Сєдове - туристи були єдиним заробітком, а зараз і це у них відняли.

Ой, хоч безкоштовно посилайте туди не поїду. Краще вже в Сочі.

Ну все як завжди, нічого не змінюється. Просто шкода діток, яким це море просто корисно і необхідно.

Ціни як в Геленджику в їдальні))

Російські окупанти роблять все щоб остаточно добити Донбас. У приморських посеселках на азовському морі здача житла в курортний сезон це єдиний заробіток, а для мешканців гетто крим або сочі не по кишені. По суті людец позбавили можливості навіть побувати на азовському морі.

Як ми раніше писали, в "ДНР" знову епічно зганьбилися на параді і наділи форму катів (фото).

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Автор: Людмила Жукова