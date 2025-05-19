"Твой голос - ее Вселенная": жена Позитива растрогала поздравлением и редкими фото певца с дочерью

"Сегодня твой день, любимый", - обратилась она к мужу.

В сообщении она назвала Позитива своей опорой и другом, с которым ее сердце "бьется в унисон".

"Душа, с которой мое сердце бьется в унисон. Мой лучший друг, мудрый наставник, опора, с которой не страшны никакие бури. Мы научились понимать друг друга без слов - взглядом, молчанием, прикосновением", - поделилась жена артиста.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Отдельно она обратила внимание на его особую связь с дочерью.

"А еще - папа, которого наша Пупа любит к небу! Ее глаза сияют, когда ты рядом, а твой голос и объятия - ее Вселенная", - написала она.

Позитив и дочка (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

"У вас с ней особенная магия. Когда я смотрю на вас двоих - понимаю: мы счастливы", - добавила Юлия Сахневич.

В завершение поздравления она пожелала Позитиву реализовывать все задуманное и сиять еще ярче.

"Сияй ярче солнца, произведения, взращивай, реализуй все, что хочется построить. Do it, babe. Твоя Ю", - подытожила она.

Напомним, пара долгое время скрывала свои отношения.

Только весной 2024 Алексей впервые публично признался в любви к Юлии и официально подтвердил их отношения. Тогда же пара сообщила, что уже около года состоит в официальном браке.

В ноябре 2024 года влюбленные поделились радостной новостью - они ожидают первенца.

27 декабря 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Марией.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)