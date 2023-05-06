Животные-талисманы для каждого знака Зодиака: как тотем влияет на вашу жизнь

Животные-талисманы для земных знаков

Тельцы

Животные-талисманы для Тельца - это сова, золотой телец и корова.

Сова подарит Тельцу огромное терпение и мудрость. К тому же сова будет придавать людям этого знака энергию и поможет открыть скрытые внутренние резервы. Конечно, держать дома живую сову не стоит. Но фигурку совы нужно иметь обязательно. Желательно, чтобы она была сделана из натуральных материалов. И еще лучше будет, если она будет сделана вашими руками.

А вот фигурка золотого тельца принесет в жизнь человека финансовое благополучие. Фигурка коровы поможет Тельцу наладить семейную жизнь.

Девы

Животные-талисманы для Дев - это кузнечик, свинья, чижи и ласточки.

Фигурка кузнечика принесет в жизнь Девы любовь и благополучие. Это маленькое насекомое способно защитить Деву от многих бед. Хорошо, когда фигурка кузнечика будет желтого цвета.

А вот фигурка свиньи может сделать так, что Дева никогда не будет испытывать проблем с деньгами.

Маленькие птички помогут Деве всегда быть в хорошем настроении и помогут избежать множества проблем.

Козероги

Животные-талисманы Козерога: черный кот и козлик.

Благодаря черному коту Козерога будет постоянно сопутствовать удача. Если вы не можете держать черного кота дома, когда увидите кота такого цвета на улице, вам нужно обязательно его погладить и покормить. Тогда вам обязательно начнет очень сильно везти.

А вот если Козероги не хотят, чтобы у них были проблемы со здоровьем, то им нужно обязательно купить фигурку козлика, сделанную из малахита.

Животные-талисманы для огненных знаков

Овны

Животные-талисманы Овна: олень, овца и баран.

Олень поможет Овну уберечься от разного рода негатива и прибавит Овну энергии. Если у Овна будет возможность добыть кусочек настоящего рога, то нужно обязательно воспользоваться такой возможностью. Такой талисман обеспечит Овну успех в любом новом деле.

А вот овца и баран помогут Овну создать семью и уют в доме. Прекрасно будет, если картина с этими животными будет висеть над кроватью Овна.

Стрельцы

Животные-талисманы Стрельца: олень и куропатка.

Олень защитит Стрельца. Можно купить фигурку оленя, можно купить картину с оленем, а можно поставить фотографию оленя в качестве заставки на экран мобильного телефона.

А вот куропатка поможет Стрельцу сохранить семейные ценности и поможет очень быстро достичь поставленных целей. Можно купить брелок с этой птицей, а можно купить картину, на которой будет нарисована куропатка.

Львы

Животные-талисманы Льва: лев, орел и божья коровка.

Лев - очень сильное по энергетике животное. Это животное поможет Льву быть активным и помогать другим людям. Отлично, когда статуэтка Льва будет большого размера.

А вот фигурка орла поможет Льву достичь семейного уюта и развить в себе самые лучшие качества. Отлично в качестве талисмана для Льва иметь и всегда носить с собой перо орла.

Божья коровка будет смягчать горячий и вспыльчивый характер Льва. Поэтому Львам обязательно нужно носить с собой фигурки или картинку с изображением божьей коровки.

Животные-талисманы для знаков воздуха

Водолеи

Животные-талисманы для Водолея: голубь и козел.

Голубь дает Водолею энергию и помогает в путешествиях. Голубей много в городах, поэтому Водолеям нужно их подкармливать.

А вот статуэтка козла поможет Водолею подружиться с удачей, привлечь успех и благополучие.

Близнецы

Животные-талисманы для Близнецов: ворона и слон.

Ворона поможет близнецам не потерять тягу к новым знаниям и поможет развивать интуицию и способности к магии. Хорошо, если у Близнеца будет талисман, который будет сделан собственноручно из перьев вороны.

А вот слон наделит Близнеца силой, спокойствием, уверенностью и выносливостью - качествами, присущим этим животным.

Весы

Животные-талисманы Весов: гусь, голубь и осел.

Гусь поможет Весам сохранять уверенность в своих силах и быть спокойным, что бывает так необходимо в сложных ситуациях. Весам нужно носить с собой гусиное перо.

А вот голубь защитит человека, рожденного под знаком Весов, от негатива и придаст сил. Осел поможет Весам подружиться с интуицией, только для этого в доме обязательно должна быть статуэтка ослика.

Животные-талисманы для знаков воды

Раки

Животные-талисманы для Раков: раки, омары, крабы, кролики и хомячки.

Фигурки ракообразных помогут Раку избежать многих неприятностей и помогут Раку энергетически. Будет здорово, если дома у Рака будет аквариум с этими ракообразными.

А вот кролики и хомячки сделают жизнь Рака более спокойной, так как эти животные принесут в жизнь Раков равновесие и мир с самим собой.

Рыбы

Животные-талисманы для рыб: рыбки и черепахи.

Рыбам повезло с животными-талисманами: они могут легко держать рыбок у себя дома в аквариуме. Тогда Рыб все время будет сопровождать удача.

А благодаря черепахам Рыбы станут спокойными и будут вести размеренный образ жизни. К тому же благодаря черепахам у Рыб не будет проблем со здоровьем.

Скорпионы

Животные-талисманы для Скорпионов: газель и перепел.

Часто Скорпионам очень не хватает энергии и желания начинать новое дело. Вот как раз с этим и поможет справиться энергичная газель.

Перепел поможет Скорпиону не болеть и принесет Скорпиону семейное счастье и гармонию в личной жизни.