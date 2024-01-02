В Киеве и области из-за ракетного удара без света четверть миллиона потребителей
В результате массированной ракетной атаки россиян зафиксированы повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тысяч потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным пресс-службы, все отключения связаны с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется.
"Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждения ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Минэнерго, из-за массированного ракетного обстрела в Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций, обесточены 259 тысяч потребителей.
В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции.
Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.
"Энергетики оперативно начнут восстанавливать оборудование, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Киеву
По данным КГВА, российская армия нанесла 2 января второй подряд удар с применением большого арсенала воздушного вооружения.
Воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Сначала враг запустил на столицу Украины около полутора десятков баражирующих боеприпасов типа Shahed.
А вслед за ними более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут Воздушные силы), сообщили в КМВА.
"Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушение жилой застройки, повреждения инфраструктуры. Есть пострадавшие. Особенно страшны последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей. Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших", - говорится в сообщении.
Также подтвердилась информация о гибели одного человека, женщины, 86 лет. Она была эвакуирована из дома в Соломенском районе и скончалась в машине "скорой"
Последствия ракетной атаки по районам:
- - в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;
- - в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- - в Голосеевском р-не падение обломков на открытой территории;
- - в Печерском р-не – на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;
- - в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений:
- - в Святошинском р-не – на нежилую застройку;
- - в Подольском р-не возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и занялись примерно 6 авто; а также остатки упали на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется;
- - Шевченковский р-н – падение обломков на открытую территорию.