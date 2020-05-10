Туреччина ввела нові правила для іноземних туристів: що чекає українців на курортах

У Туреччині придумали список правил для іноземних туристів
Туреччина через пандемію коронавірусу закрила свої кордони для іноземців до 16 липня 2020 року. Проте в кінці літа і початку осені в країні планують відкрити деякі аеропорти та почати приймати іноземних туристів.
Відпочинок в турецьких готелях буде тепер за новими правилами та туристів чекають досить жорсткі обмеження:
- В готелях будуть міряти температуру туриста на вході та видавати маску.
- Правило соціальної дистанції прийде у такі області, як лобі та ресторан.
- Шведський стіл буде! Але їжа буде подаватися за скляною панеллю.
- Відстань на пляжі буде 1,5 метра.
Як повідомили в Міністерстві культури та туризму Туреччини, всі готелі та транспортні засоби будуть сертифіковані. У сертифікаційне дослідження будуть включені всі деталі від лобі готелю до номерів, від навчання працівників до відкритого буфету і ресторанів, від басейну і пляжу до конференц-залу.
Що буде включено в новий план:
- Дезінфекційні засоби будуть включені у всі транспортні засоби для перевезення, бічні місця транспортних засобів будуть порожніми.
- Готелям буде надано дозвіл на розміщення до 60%.
- Якщо маски немає, то туристу по приїзду в готель її будуть видавати обов'язково.
- При в'їзді в готель вимірюватимуть температуру.
- На стійку реєстрації будуть додані лінії соціального захисту.
- В готелях розставлять попереджувальні знаки проти вірусу у різних точках, будуть розповсюджувати брошури та інформаційні замітки на різних мовах.
- Дезінфекційні засоби будуть в різних місцях готелю, щоб полегшити доступ від лобі до поверхів, від ліфта до коридорів.
- Поверхні з інтенсивним контактом по всьому об'єкту (дверні ручки, сенсорні екрани, панелі управління, робочі поверхні, кімнати відпочинку, кафетерії, поручні, станції миття рук, туалети) будуть регулярно дезінфікуватися.
- У зонах відпочинку, залах очікування, вестибюлях, фоє, будуть скорочені місця і стільці, щоб виключити скупчення людей.
- Кімнати після від'їзду туристів будуть повністю дезінфіковані та 12 годин вони будуть недоступні для наступних гостей.
- Будуть створені карантинні зони для надзвичайних ситуацій. Якщо у гостя підвищиться температура, почнеться кашель або погіршиться самопочуття, то його відправлять в зону карантину.
- Всіх правил соціальної дистанції будуть дотримуватися в басейнах, у зоні шезлонгів і житлових приміщеннях.
- Рівень хлору в басейнах буде підтримуватися на рівні 1-3 ч/млн у відкритих і від 1 до 1,5 ч/млн у закритих.
- Фітнес-центри та спа-зони в цьому році для туристів будуть закриті.
- Скрізь будуть висіти правила для туристів про соціальну дистанцію та використанню зон відпочинку в умовах карантину.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Грузія готується приймати іноземних туристів вже в липні 2020 року.