Туреччина перейшла на умовний карантин: як країна готується до туристичного сезону

Карантин через пандемію коронавірусу оголосили з початку березня багато країн і деякі їх них пройшли пік захворювання і почали знімати обмеження. В першу чергу, це країни, які сильно залежать від сезонних робітників з інших країн, а також від туристичної галузі.

Однією з таких країн стала Туреччина, яка не стала вводити строгий карантин і вже почала приготування до напливу іноземців на відпочинок. У програмі "Ранок з Україною" голова Федерації готельєрів країни спростував інформацію про скасування all inclusiv, а також розповів, яка ситуація у містах з найбільшою кількістю інфікованих.

Туреччина обрала власний шлях. Умовний карантин – а саме комендантську годину – діє тільки у вихідні або під час свят. У цей період громадянам виходити на вулицю строго заборонено.

"Наприклад, якщо під час карантину ти вийшов в момент обмеження – це штраф від 3000 лір, а це досить великі гроші в Туреччині (11000 гривень)", – пояснила мешканка Туреччини Лолі Ахметова.

У будні обмежень щодо пересування немає. Президент Туреччини Ердоган оголосив, що вводити карантин в країні не потрібно з економічних міркувань. Туреччина буде працювати в інтересах експорту. Тому більшість громадян їздять на виробництва і в офіси.

Серед заходів – турецька влада заборонила виходити на вулиці пенсіонерам і людям до 20-ті років. Також обов'язкове носіння масок. Без захисту не пустять в супермаркет, ні на базар. І хоча продажі медичних масок у Туреччині заборонені, їх видають громадянам безкоштовно.

"Є спеціальні організації, у які ти можеш написати про те, що тобі потрібна маска, і держава надає безкоштовно на кожну людину по 5 штук. Люди дуже відповідальні, і коли виходиш на вулицю – дійсно всі в масках", – розповіла мешканка Туреччини Тетяна Качанова.

Також держава забезпечує всім необхідним своїх громадян. У містах з'явилися організації по доставці продуктів, води та хліба. Найчастіше їх послугами користуються під час комендантської години.

Вкрай важко зараз власникам туристичного та готельного бізнесу в Туреччині. Невтішні прогнози щодо можливого відкриття кордонів можуть завдати шкоди нинішньому туристичному сезону. Тому бізнесмени вже вигадують, як в умовах епідемії забезпечити охочим належний відпочинок.

"Будуть отримувати сертифікати про те, що готель буде повністю продезінфікований, про те, що люди там будуть перебувати в безпеці. Якщо ці готелі отримають сертифікати, вони зможуть починати свою роботу", – пояснила Лолі Ахметова.

Спочатку відпочивати на турецьких пляжах дозволять тільки місцевим. А ось чи приймати іноземців – турецька влада поки не вирішила. Звичайно, бізнесмени бояться втрачати мільйонні доходи від туристів. Тому є версія, що в Туреччину будуть пускати громадян тих країн, які "перемогли" коронавірус. Також Туреччина дуже розраховує на туристів з азіатських країн. А ось найбільшу кількість відпочивальників чекають у серпні цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Данія швидко впоралася з COVID-19 і вийшла з карантину.